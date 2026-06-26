Le note ufficiali

Amadeus e Warner Bros. Discovery hanno chiuso il loro rapporto professionale. Le due parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe tenuto il conduttore legato all’azienda per altre due stagioni televisive.

Il sodalizio era iniziato nel 2024, quando Amadeus aveva lasciato la Rai per approdare sul Nove. In questi due anni il conduttore ha realizzato diversi programmi andati in onda sul canale del gruppo americano. La separazione avviene prima della naturale scadenza contrattuale, ma in forma concordata tra le parti.

Le parole di Araimo e il comunicato aziendale

A mettere la firma ufficiale sulla chiusura sono le dichiarazioni dei protagonisti. Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha dichiarato: “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”. Ha poi aggiunto: “Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco”.

La nota ufficiale dell’azienda è nella stessa direzione: “Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery”.

La risposta di Amadeus

Il conduttore ha replicato con toni altrettanto distesi: “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”.

La chiusura viene, quindi, presentata come la naturale conclusione di un percorso arrivato al suo termine per scelta reciproca. Cosa farà Amadeus da qui in avanti non è oggetto del comunicato. Per ora, l’unica certezza è la chiusura formale di questo capitolo.