Palermo si riconferma capitale della formazione medica d’eccellenza. Il 5 e 6 giugno il capoluogo siciliano ospiterà il 2° Congresso di Chirurgia Plastica e Medicina Estetica, un appuntamento che, forte del successo della prima edizione, si consolida come punto di riferimento imprescindibile per la comunità scientifica siciliana e nazionale.

L’evento si articolerà in due giornate interamente dedicate all’approfondimento della Chirurgia Plastica Estetica e della Medicina Estetica. Il programma scientifico, strutturato secondo una visione multidisciplinare e integrata, metterà al centro del dibattito tre macro-aree fondamentali: Face, Breast & Body.





Il congresso, con provider e segreteria organizzativa a cura di Biba Group e che si terrà presso il Marina Convention Center (Molo Trapezoidale), vedrà la partecipazione di relatori di rilievo nazionale e internazionale, i quali presenteranno le più recenti innovazioni tecniche e i più avanzati orientamenti del settore, offrendo una panoramica autorevole sull’evoluzione contemporanea della disciplina. Accanto ai massimi esperti globali, i chirurghi plastici siciliani porteranno il proprio contributo clinico, valorizzando l’alto livello e l’identità della scuola regionale.





A caratterizzare l’edizione 2026 sarà un’impostazione fortemente interattiva: sono previste dimostrazioni didattiche in live streaming e per le relazioni verrà privilegiato l’aspetto tecnico supportato da video. Ampio spazio verrà inoltre dedicato al dialogo e al confronto diretto tra relatori e platea. Il congresso riserverà una particolare attenzione ai contributi dei colleghi più giovani e degli specialisti della Medicina Estetica, promuovendo una crescita condivisa e una reale continuità generazionale. Oltre all’indiscusso valore scientifico e all’orientamento verso il benessere e la sicurezza del paziente, l’evento rappresenterà un importante momento di incontro umano e professionale in un clima di sinergia e collaborazione.

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