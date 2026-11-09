Dalla brioscia col tuppo alla produzione del gelato: si rafforza la collaborazione tra il Festival e l’impresa sociale palermitana nata all’interno del carcere minorile Malaspina di Palermo.

Il gelato artigianale come strumento di inclusione sociale, formazione e crescita professionale. È questo il valore della collaborazione tra Sherbeth Festival e Cotti in Fragranza, l’impresa sociale nata nel 2016 all’interno dell’Istituto Penale Minorile Malaspina di Palermo, che anche quest’anno sarà protagonista della manifestazione in programma dal 13 al 16 novembre nel capoluogo siciliano.

Un progetto che si rinnova e compie un ulteriore passo avanti. Durante la diciottesima edizione di Sherbeth, dieci giovani avranno l’opportunità di entrare nel laboratorio allestito in piazza Verdi, di fronte all’iconico Teatro Massimo di Palermo, per apprendere le tecniche di produzione del gelato artigianale. Un’esperienza formativa a contatto con i professionisti del settore, che consentirà ai ragazzi di acquisire nuove competenze e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro.

Il percorso condiviso da Sherbeth e Cotti in Fragranza ha preso forma lo scorso anno attraverso uno dei simboli più riconoscibili della tradizione gastronomica siciliana: la brioscia col tuppo. A guidare i ragazzi nella sua preparazione è stata Giovanna Musumeci, maestra gelatiera e componente del Consiglio Direttivo di Sherbeth Festival, insieme a Maria Riccobono, chef del ristorante di Cotti in Fragranza. Le “brioscie” realizzate nel laboratorio palermitano sono così diventate quelle ufficiali del Festival, accompagnando i gelati proposti durante la manifestazione.

Da questa prima esperienza è nata una collaborazione sempre più strutturata. Sherbeth ha infatti donato a Cotti in Fragranza una vetrina professionale per la conservazione e l’esposizione del gelato, contribuendo allo sviluppo di una nuova attività produttiva all’interno del laboratorio sociale, iniziata da tempo anche grazie alla gelatiera acquistata con il sostegno della Fondazione Comitato San Giovanni Calabria.

Quest’anno il progetto si arricchisce di una nuova esperienza: dieci ragazzi di quartieri a rischio, coinvolti nel progetto da Cotti in Fragranza, avranno la possibilità di imparare a fare il gelato. Infatti realizzeranno un gusto di gelato che presenteranno al pubblico di Sherbeth, utilizzando anche materie prime di “Libera Terra”, il progetto promosso dall’associazione Libera che valorizza i prodotti provenienti da terreni confiscati alle mafie, favorendo il riutilizzo sociale dei beni e la creazione di opportunità di lavoro nel segno della legalità. Un prodotto che racchiude non soltanto competenze artigianali, ma anche una storia di riscatto, collaborazione e nuove opportunità.

Sul valore sociale dell’impresa interviene Carmelo Pollichino, presidente del Consorzio Libera Terra Mediterraneo:

«Il valore di un’impresa non si misura soltanto nella qualità dei prodotti che realizza o nei risultati economici che consegue, ma anche nella sua capacità di generare opportunità, restituire dignità al lavoro e contribuire alla trasformazione dei territori.

L’esperienza di Libera Terra ci insegna che anche nei contesti segnati dalla criminalità organizzata, dalle disuguaglianze e dall’esclusione sociale è possibile costruire economie capaci di coniugare sostenibilità, giustizia sociale e legalità.

Il gelato, come ogni prodotto frutto del lavoro e della valorizzazione delle risorse del territorio, può diventare molto più di un alimento: può raccontare storie di riscatto, creare occasioni di inclusione e dimostrare che un altro modo di fare impresa è possibile.

La sfida è andare oltre le singole esperienze virtuose, costruendo modelli imprenditoriali solidi e duraturi, capaci di generare valore economico e sociale e di offrire, soprattutto ai giovani e alle persone più vulnerabili, non soltanto un’opportunità di lavoro, ma la possibilità concreta di immaginare e costruire il proprio futuro».

Anche quest’anno il Comune di Palermo ha rinnovato il patrocinio del Comune alla manifestazione:

«Sherbeth si conferma ancora una volta come uno degli eventi più attesi dell’anno e ha già dimostrato, nel tempo, di saper attrarre un elevato numero di turisti. Questo è il risultato di un grande lavoro di squadra e di un’organizzazione a cui va il merito di essersi messa al servizio del territorio, facendo di questa iniziativa un prezioso strumento di inclusione e formazione, offrendo opportunità di inserimento sociale e lavorativo a giovani palermitani», dichiara il sindaco della città Roberto Lagalla.

Il valore sociale dell’iniziativa viene sottolineato anche dal presidente della Commissione Regionale Antimafia, Antonello Cracolici: «Sherbeth è una manifestazione che, nel tempo, ha contribuito a far raggiungere alla Sicilia una fama internazionale grazie alla qualità del gelato preparato dai maestri gelatieri di diverse nazionalità. Oggi, tuttavia, il valore culturale e sociale della kermesse va ben oltre il gelato, grazie a un’attività educativa e formativa rivolta a giovani a rischio che rappresenta un salto di qualità per la manifestazione e uno strumento utile per contrastare il fenomeno della criminalità minorile».

Nata con l’obiettivo di offrire opportunità concrete di formazione e inserimento lavorativo, Cotti in Fragranza ha progressivamente ampliato le proprie attività, dalla produzione di pane, biscotti e prodotti da forno alla ristorazione. L’incontro con Sherbeth rappresenta un’ulteriore occasione per diversificare le competenze dei ragazzi e avvicinarli a un settore, quello della gelateria artigianale, nel quale tradizione, tecnica e innovazione si incontrano.

«Sherbeth è un festival che vive nella città e deve avere anche un’utilità», racconta Giovanna Musumeci, maestra gelatiera e componente del Consiglio Direttivo del Festival. «Condividere con loro la mia esperienza, oltre ad essere un piacere, è un modo per restituire qualcosa alla società, insegnando un mestiere e lasciando un segno concreto. L’iniziativa di quest’anno è uno step successivo, che contribuirà ad avvicinare ulteriormente alcuni ragazzi provenienti da quartieri disagiati a un percorso professionale grazie al quale poter costruire il proprio futuro».

Durante il Festival, il gelato realizzato dai ragazzi diventerà anche un’occasione per raccontare al pubblico il percorso che ha portato alla sua creazione, le persone coinvolte e le competenze acquisite. Perché dietro un gelato che, una volta arrivato in vetrina, può sembrare uguale a tutti gli altri, si nasconde una storia diversa: fatta di impegno, formazione e nuove possibilità per il futuro.

«Quella con Sherbeth è un’amicizia antica. Un percorso che prosegue nel tempo e che cresce insieme a una manifestazione che ha saputo ritagliarsi un posto d’onore nel panorama degli eventi internazionali», sottolinea Lucia Lauro, project manager della Cooperativa Rigenerazioni, che gestisce Cotti in Fragranza. «Il valore della partecipazione dei nostri ragazzi a Sherbeth consiste nell’entrare in un sistema professionale e nell’avere la possibilità di conoscere una realtà con cui, altrimenti, difficilmente sarebbero entrati in contatto. La collaborazione con Sherbeth per noi è una certezza che vogliamo consolidare, con nuove iniziative che ci vedranno sempre più coinvolti nel Festival».

La sinergia tra le due realtà troverà spazio anche nel programma di Sherbeth Off, il calendario di appuntamenti che porta il gelato artigianale oltre i luoghi principali della manifestazione. Sabato 14 novembre, il ristorante Al Fresco – Giardino, Pizza e Bistrot, legato al progetto Cotti in Fragranza, ospiterà una cena speciale durante la quale un maestro gelatiere lavorerà insieme alla chef Maria Riccobono per proporre un’esperienza gastronomica in cui il gelato diventerà parte integrante delle preparazioni, superando il suo tradizionale ruolo di dessert.

La collaborazione con Cotti in Fragranza conferma così la volontà di Sherbeth di affiancare alla valorizzazione del gelato artigianale un impegno concreto nei confronti della comunità. Un impegno che, attraverso la trasmissione di competenze e la creazione di opportunità professionali, contribuisce a dare al Festival una dimensione culturale e sociale sempre più significativa.

L’impegno di Sherbeth per l’inclusione sociale guarda anche a una dimensione nazionale. Nell’ambito del progetto HOPE, l’associazione The Italian Way APS propone «Gelato che include», un percorso che mette le competenze artigianali della rete Sherbeth al servizio di giovani tra i 18 e i 35 anni, prioritariamente fuori dai percorsi di studio e lavoro o in condizioni di fragilità sociale. La proposta prevede laboratori territoriali, accompagnamento individuale e un’esperienza formativa a Palermo con i maestri gelatieri dello Sherbeth Inclusion Lab, da programmare in un’edizione successiva del Festival. L’obiettivo è fare dell’apprendimento del mestiere un’occasione per sviluppare autonomia, capacità relazionali e competenze pratiche, costruendo nuove prospettive formative e professionali

La diciottesima edizione di Sherbeth Festival riunirà dal 13 al 16 novembre 60 maestri gelatieri provenienti dai cinque continenti, tra degustazioni, incontri e approfondimenti dedicati al gelato artigianale contemporaneo. Il programma si svilupperà tra l’Officina Culturale di piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, e il Teatro Politeama Garibaldi, che ospiterà la Notte del Gelato e la premiazione del Concorso Internazionale Francesco Procopio Cutò.

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