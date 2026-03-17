S’intitola “Fotografia in scena – Photography on Stage” è un originale progetto a cura di Carmen Cardillo (docente di ruolo di Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti Catania), patrocinato dall’Accademia di Belle Arti Catania, in collaborazione con l’Associazione culturale ArchiDrama, accolto dallo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre, diretto artisticamente da Alfio Zappalà. Rivolto agli allievi dell’Accademia e al territorio ionico-etneo, si prefigge l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni formative e spazi culturali, promuovendo occasioni di confronto, crescita e condivisione.





Il progetto, presenti Carmelo Nicosia (Coordinatore del Corso di Fotografia), Alfio Zappalà (Direttore artistico del CineTeatro Rex di Giarre) e Carmen Cardillo (curatrice della rassegna “Fotografia in scena – Photography on Stage”), è stato presentato all’Accademia di Belle Arti di Catania, hanno inoltre partecipato il Coordinatore della “Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte”, Carmelo Bongiorno, e il docente di Fotografia di Moda, Egidio Liggera, contribuendo ad arricchire il confronto con ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Il progetto si configura come una “Rassegna Culturale e Formativa” che valorizza la fotografia come linguaggio artistico contemporaneo e come spazio di incontro tra giovani autori, fotografi professionisti, artisti visivi, studiosi e pubblico. La rassegna propone incontri dinamici dedicati alla presentazione di progetti fotografici e al dialogo diretto con il pubblico. Protagonisti sono giovani fotografi, allievi ed ex allievi dell’Accademia, che avranno l’opportunità di condividere il proprio lavoro e di confrontarsi con studenti, docenti e professionisti del settore.





Ogni mercoledì, il Cine Teatro Rex si confermerà luogo di narrazione, ascolto e riflessione condivisa. In programma, per un totale di cinque appuntamenti (dalle 18.00 alle 19.30), ai quali il pubblico potrà partecipare gratuitamente fino ad esaurimento posti, gli incontri con:

– Francesco Di Giovanni in dialogo con Carmelo Nicosia (25 marzo 2026)

– Andrea Valisano, Chiara Marchese in dialogo con Carmelo Bongiorno (1 aprile 2026)

– Roberta Guarnera in dialogo con Egidio Liggera (8 aprile 2026)

– Ivan Terranova in dialogo con Rosario Antoci (6 maggio 2026)

– Le Allieve e gli Allievi (Accademia di Belle Arti di Catania – Dipartimento di Fotografia) tra cui: Erika Allia, Gabriele Argentino, Martina Flores, Edoardo Angelo Orlando e Giuseppe Di Bartola (13 maggio 2026).





“Questo genere di iniziative – dichiara Alfio Zappalà (Direttore artistico del Cine Teatro Rex di Giarre) – rientra tra gli obiettivi di valorizzazione di tutti i linguaggi artistici nell’ambito di un progetto ben più ampio di quello strettamente legato all’attività cinematografica o di spettacolo dal vivo: intendiamo rendere il Cine Teatro Rex agorà culturale e artistica del territorio. Nel caso in specie, ovvero nel caso del progetto “Fotografia in scena – Photography on Stage”, la partnership prestigiosa con l’Accademia di belle Arti di Catania e la curatela della professoressa Carmen Carmen, profilo di eccellenza del nostro territorio, perfeziona ulteriormente questo nostro obiettivo, aggiungendo valore al nostro processo di ideazione, pianificazione e gestione di iniziative nei settori dell’arte, della cultura e dello spettacolo”.





“Nel panorama culturale contemporaneo – dichiara la prof.ssa Carmen Cardillo -, la collaborazione tra istituzioni formative e spazi culturali è sempre più centrale per creare dialogo, crescita e condivisione, soprattutto per le nuove generazioni di artisti e artiste. L’Accademia di Belle Arti di Catania promuove il progetto “Fotografia in scena – Photography on Stage”, accolto con entusiasmo dal Direttore, prof. Gianni Latino, e dal Coordinatore del Dipartimento di Fotografia, prof. Carmelo Nicosia. Alfio Zappalà, direttore artistico del Cine Teatro Rex, ci ha proposto la messa a disposizione di questo spazio così importante per il nostro territorio ionico-etneo, uno spazio di cultura che diventa fattivamente spazio di piena condivisione culturale, appunto, aprendo le porte all’Accademia. Il progetto si esplica nel titolo, protagonisti saranno giovani artisti e giovani talenti del nostro territorio che hanno frequentato l’Accademia di Belle Arti di Catania distinguendosi negli anni per aver condotto un’attività artistica non soltanto fotografica professionale ma, con grande impegno e con grande coraggio, un’attività di ricerca artistica. In dettaglio – aggiunge la prof.ssa Carmen Cardillo -, gli ex allievi dell’Accademia presenteranno, ciascuno, il proprio portfolio artistico, racconteranno la loro personale esperienza artistica, la loro “poetica”.





Quello che vogliamo comunicare al pubblico è che chi, poi, dopo gli studi, decide di intraprendere la carriera artistica lo fa con estrema disciplina seguendo una ricerca culturale attiva addentro lo spirito del proprio tempo, mettendo in luce contraddizioni e aspetti tra i più diversi e profondi della nostra società. I temi affrontati spaziano dalla città e dal territorio all’identità e alla memoria, fino alle trasformazioni sociali e culturali del presente, con rimandi e suggestioni provenienti anche dal linguaggio cinematografico. Nell’ultimo incontro, sette giovani allievi presenteranno i loro migliori portfolio realizzati durante il percorso accademico, progetti che sono emersi e sono stati anche esposti in spazi nazionali. Progetti che crediamo essere un racconto importante legato al nostro presente, un racconto per immagini che, ce lo auguriamo, farà emergere numerose domande, che diventerà dialogo proprio perché dopo la proiezione, lo ribadiamo, ci sarà spazio per un dibattito con il pubblico variopinto e animato dal coinvolgimento delle scuole e, in particolare, del Liceo Artistico “Guttuso” di Giarre».

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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