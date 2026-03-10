Sarà la prestigiosa sede dell’Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici, presso il Palazzo di Città di Acireale, ad ospitare, sabato 14 marzo, alle ore 17.00, la cerimonia di premiazione della terza edizione del ‘Trofeo dell’Etna’, la manifestazione organizzata dagli Automobile Club di Acireale e Catania per premiare i migliori piloti e team sportivi che si sono distinti nel trittico delle Cronoscalate etnee, la Giarre – Montesalice – Milo, la Catania – Etna e la Linguaglossa – Piano Provenzano, tre appuntamenti ormai consolidati nel panorama dell’automobilismo sportivo siciliano e non solo. L’obiettivo è valorizzare il grande impegno sportivo e organizzativo che ruota attorno alle gare in salita dell’area etnea, manifestazioni che negli anni hanno contribuito a rafforzare la tradizione motoristica del territorio, attirando piloti, team e appassionati da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane.





Alla cerimonia di premiazione interverranno il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, l’on. Nicola D’Agostino e l’on. Andrea Messina, deputati all’Assemblea Regionale Siciliana, i sindaci dei comuni che ospitano i percorsi delle tre cronoscalate, Leo Cantarella (Giarre), Alfio Cosentino (Milo), Santo Raciti (Santa Venerina), Carlo Caputo (Belpasso), Angelo Pulvirenti (Nicolosi). Faranno gli onori di casa i presidenti degli Automobile Club di Acireale, Angelo Pennisi, e Catania, Maurizio Magnano San Lio.

