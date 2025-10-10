Farà tappa ad Acireale il tour Vera e Buona, organizzato dal Cna turismo di Catania, in programma dal 10 al 13 ottobre 2025.

Domenica 12 ottobre 2025, il Gal Terre di Aci guiderà la delegazione di cinque buyer internazionali per far conoscere loro le straordinarie location acesi e le potenzialità turistiche della zona.





L’evento rientra nell’ambito del progetto Luoghi per crescere, finanziato con risorse del PNRR, con una rete di partner d’eccellenza che annovera il GAL Terre di Aci, il Comune di Acireale e Spazio 47 capofila del progetto, e coinvolge Euroconsulenza, Fondazione Steve Jobs e Palestra per la mente, e mira a generare un significativo impatto educativo nella comunità locale.





Saranno, infatti, gli studenti del liceo Gulli e Pennisi di Acireale a guidare la delegazione mostrando le aree più iconiche della città. Invece, i ragazzi dell’Eris Formazione prepareranno la colazione di benvenuto con prodotti caratteristici della nostra terra.

Il tour partirà alle 9.30 e si snoderà tra le vie barocche del centro, proseguendo lungo il percorso paesaggistico della Timpa per concludersi a Santa Maria La Scala. Tra i protagonisti della giornata anche il maestro Franco Patanè, membro del Consorzio Limone dell’Etna Igp che narrerà loro la storia della granita siciliana. Parteciperà anche la M.E.A., la Rete di filiera per lo sviluppo turistico Mare, Etna, Arte attraverso un momento di incontro dedicato.

Luogo: Gal Terre di Aci, Via Lancaster, 13, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

