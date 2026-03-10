Agira si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato al ruolo delle donne nella società contemporanea. Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 16:30, presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Pietro, si terrà l’incontro dal titolo “Donne protagoniste del cambiamento. Diritti, lavoro e responsabilità per costruire il futuro”, promosso dall’Unione di Centro guidata in Sicilia dall’On. Decio Terrana, che introdurrà l’evento e coordinerà tutti gli interventi della manifestazione.





L’evento rappresenta un’occasione di dialogo aperto sul contributo femminile nella vita civile, professionale e politica, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa di sviluppo, equità e responsabilità. Un momento di riflessione e proposta che vedrà protagoniste numerose figure impegnate nei diversi ambiti della società. L’iniziativa intende valorizzare il contributo delle donne nei processi di cambiamento sociale e politico, promuovendo un confronto costruttivo sui temi dei diritti, del lavoro e delle responsabilità per la costruzione del futuro.





Nel corso dell’incontro interverranno:

• Ornella Falzone, avvocato e coordinatrice provinciale Donne UDC Caltanissetta

• Caterina Cavallaro, avvocato e coordinatrice provinciale Donne UDC Messina

• Antonella Morreale, docente e coordinatrice provinciale Donne UDC Agrigento

• Clara Polito, docente e coordinatrice provinciale Donne UDC Palermo

• Giusy Gurrieri, medico e coordinatrice provinciale Donne UDC Catania

• Benedetta Casullo, agrotecnico, direttore di ente di formazione e coordinatrice provinciale Donne UDC Enna

• Alessandra Fazio, avvocato e coordinatrice provinciale Donne UDC Trapani

• Isabella La Ferlita, docente e responsabile regionale UDC Formazione e Istruzione

• Valentina Parisi, esperta in economia circolare e sostenibilità presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

• Emilia Di Piazza, giornalista e coordinatrice Donne UDC Sicilia





L’evento sarà concluso dall’intervento dell’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’Assemblea Regionale Siciliana, che porterà la propria esperienza di Donna impegnata in Politica e nelle Istituzioni.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 16:30 ad Agira, presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Pietro, per un pomeriggio di dialogo, idee e partecipazione dedicato al protagonismo femminile.

Luogo: AGIRA, ENNA, SICILIA

