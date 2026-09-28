Agira: E’ stata espressa soddisfazione dalla Presidente Benedetta Casullo per il completamento dei lavori di restauro della Chiesa di Santa Margherita. La Presidente dell’Associazione “Un Mattone per Santa Margherita”, Benedetta Casullo, ha partecipato alla conferenza illustrativa dei lavori di consolidamento antisismico e tutela conservativa dell’imponente luogo di culto in Agira progettato nel 1700 dal Vaccarini. La Casullo ha ringraziato la Soprintendenza di Enna, il comune di Agira, il direttore dei lavori e i professionisti e gli operai che con un lavoro sinergico hanno consentito in tempi brevi di riconsegnare alla collettività un bene sia religioso che artistico e culturale, un patrimonio simbolo dell’identità agirina e Siciliana. Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai donatori che con il 5 per mille e la piattaforma GofundME hanno consentito di finanziare ulteriori progetti non compresi dal PNRR e che si auspica in futuro possano concorrere numerosi per ultimare i tanti lavori ancora da realizzare, compresa la manutenzione periodica dell’edificio sacro. Vivissima gratitudine è stata indirizzata infine al parroco don Giuseppe La Giusa e ai membri e volontari presenti e passati dell’associazione per aver raccolto i fondi e promosso la partecipazione della comunità anche oltre i confini di Agira, nonché tutti i parrocchiani che hanno ripulito la chiesa dopo i lavori. La Casullo, attualmente coordinatrice provinciale dell’UDC di Enna e referente per Agira dell’Associazione culturale “Lamba Doria” , sempre partecipe e vicina alle istanze del territorio, ha seguito dall’inizio con costanza e determinazione l’iter procedurale per il restauro della chiesa. In particolare, con l’On. Decio Terrana, a marzo 2024 ha sollecitato l’Atto autorizzativo della Soprintendenza che di fatto ha dato il via agli interventi di miglioramento sismico del Campanile e della Chiesa. Finanziato con i fondi europei del PNRR, la Chiesa più grande della diocesi di Nicosia ha aperto al culto sabato scorso con una solenne celebrazione eucaristica officiata dal Vescovo di Nicosia Mons. Giuseppe Schillaci, alla presenza di tutta la comunità agirina.

Benedetta Casullo nella foto la prima a destra

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