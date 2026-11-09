«Le imprese agricole siciliane hanno programmato investimenti e attendono risposte concrete. Il Governo regionale chiarisca la disponibilità dei 40 milioni di euro previsti dal bando della Misura 4.1, annualità 2024, e metta gli Ispettorati provinciali dell’Agricoltura nelle condizioni di emanare i decreti di finanziamento».

Lo dichiara il deputato regionale di Mpa-Grande Sicilia, on. Santo Primavera, che ha presentato un’interrogazione e una mozione d’aula per chiedere chiarezza sulla copertura finanziaria del bando e sollecitare lo sblocco delle procedure in favore delle aziende ammissibili e finanziabili.

«La questione è stata già affrontata nel corso di un’audizione in Commissione Agricoltura, richiesta dal Centro Studi Agricolo Sicilia, che ha anche partecipato ai lavori, durante la quale erano state fornite rassicurazioni sul reperimento delle risorse. Anche durante l’esame delle variazioni di bilancio, a fronte di un emendamento volto ad assicurare lo stanziamento di 40 milioni di euro, era stata comunicata l’individuazione dei fondi necessari, chiedendo su questa base il ritiro della proposta. A quelle rassicurazioni devono ora seguire atti concreti», prosegue il deputato autonomista.





La Misura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia sostiene gli investimenti nelle aziende agricole, favorendo l’ammodernamento delle strutture produttive, l’acquisto di macchinari e attrezzature, l’innovazione e il miglioramento della competitività. Attraverso contributi pubblici, consente alle imprese di realizzare interventi per rendere più efficienti le proprie attività. Per il bando dell’annualità 2024 sono previsti 40 milioni di euro.

Nella mozione, il parlamentare evidenzia che gli Ispettorati provinciali hanno avviato le istruttorie delle domande, ma l’incertezza sull’effettiva disponibilità delle risorse impedisce l’emissione dei decreti. Una situazione che rischia di compromettere la programmazione degli investimenti, l’ammodernamento delle strutture produttive e la competitività delle aziende agricole interessate.





«Chiediamo al Governo regionale e all’assessore all’Agricoltura di indicare con precisione quali risorse siano state individuate, attraverso quali capitoli di bilancio o strumenti finanziari e quando saranno effettivamente disponibili. Occorre un cronoprogramma chiaro, che consenta di completare le istruttorie e procedere alla concessione dei contributi senza ulteriori ritardi», aggiunge il deputato autonomista.

La mozione impegna inoltre l’Esecutivo ad adottare con urgenza le iniziative necessarie per garantire l’intera dotazione prevista dal bando e a riferire in Commissione Agricoltura sulle risorse disponibili e sui tempi di attuazione.

«Garantire certezza alle imprese significa rispettare gli impegni assunti e sostenere chi investe nel futuro dell’agricoltura siciliana. Con l’interrogazione e la mozione d’aula chiediamo risposte puntuali e scadenze verificabili: le aziende devono poter programmare il proprio lavoro contando su procedure e finanziamenti certi», conclude Primavera.

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