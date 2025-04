Siamo estremamente soddisfatti per l’esito degli Stati Generali Confeuro sull’Agricoltura: tre giorni di confronto intenso e costruttivo che hanno evidenziato quanto il settore primario sia ancora oggi un pilastro insostituibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese”.

Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, commenta la riuscita dell’evento che si è svolto a Roma il 7, 8 e 9 aprile presso l’Holiday Inn – Parco dei Medici. “L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti del comparto agricolo, cittadini, tecnici e operatori, che si sono confrontati su temi strategici per il futuro dell’agricoltura italiana ed europea”.

La kermesse ha visto andare in scena, con grande presenza di pubblico, anche i meeting nazionali di Accademia Iniziativa Comune, Caf e Patronato Labor. Inoltre, uno dei momenti più significativi è stato l’evento nazionale “Conta Ogni Goccia”, che ha posto al centro il tema della gestione sostenibile dell’acqua in agricoltura. “L’acqua è una risorsa sempre più preziosa e minacciata dai cambiamenti climatici – ha ribadito Tiso –. Senza politiche lungimiranti e misure strutturali rischiamo di compromettere l’intero comparto agroalimentare, la sicurezza alimentare dei cittadini e la qualità del nostro Made in Italy”.

Dagli Stati Generali Confeuro 2025 è emerso dunque un messaggio forte e condiviso: “È tempo di agire con determinazione per difendere l’acqua e garantire un’agricoltura sostenibile, moderna e capace di affrontare le sfide future. Lavoreremo affinché quanto emerso in questi giorni diventi la base di un’azione, condivisa da comunità e istituzioni, che metta davvero al centro il lavoro degli agricoltori e il valore della terra”, conclude Tiso.



