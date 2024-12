Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia uniscono le forze per un’iniziativa di solidarietà che valorizza il territorio e le sue eccellenze. Dal 20 al 22 dicembre 2024, a Mascali, si terrà il TrinaCRIa Camp, un evento formativo che vedrà coinvolti oltre 200 volontari provenienti da tutte le regioni d’Italia.



Durante le tre giornate, il Distretto e le aziende aderenti, per la maggior parte a conduzione biologica, offriranno oltre 2000 kg di prodotto fresco, tra cui arance rosse e bionde e limoni IGP – Limone di Siracusa IGP, Limone dell’Etna IGP e Limone Interdonato IGP – simboli di qualità e tradizione. A questi si aggiungeranno marmellate e bibite prodotte a partire dai frutti siciliani, ulteriormente valorizzando l’unicità di queste eccellenze locali. Le arance saranno servite spremute al momento grazie alla collaborazione con Oranfresh, che metterà a disposizione una spremiagrumi automatica, mentre al termine dell’evento i volontari riceveranno in dono confezioni di agrumi, un gesto che unisce ospitalità, qualità e solidarietà.

L’iniziativa, organizzata in un periodo simbolico come quello natalizio, non è solo un’azione benefica ma rappresenta anche una significativa promozione degli agrumi siciliani a livello nazionale, grazie alla partecipazione di volontari provenienti da tutta Italia che potranno degustare la bontà e la qualità dei frutti Made in Sicily.

“Siamo felici di collaborare con aziende del territorio e costruire una rete virtuosa che, da un lato contribuisca a sviluppare economia sociale, e dall’altro promuova le nostre eccellenze. I volontari, le nostre persone, sono certamente un’eccellenza siciliana e non solo. Per questo motivo stiamo puntando molto sulla formazione. È nostro preciso obiettivo investire sempre più nella formazione teorica e pratica dei volontari ma, anche, della popolazione. Questo è per noi l’unico strumento davvero efficace per gestire emergenze, salvare vite ed essere pronti ad ogni situazione: lavorare con i siciliani per i siciliani.” Lo ha dichiarato il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Sicilia Carmelo Stefano Principato.

“La nostra adesione al TrinaCRIa Camp – spiega Federica Argentati, presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – nasce da un concetto di responsabilità collettiva e dalla volontà di creare sinergie tra le imprese della filiera. Le aziende del Distretto, indipendentemente dalla loro dimensione, contribuiscono mettendo al centro valori come l’etica del lavoro e la responsabilità sociale. Questo è il vero spirito della nostra rete: una forza comune che si traduce in un’azione concreta a beneficio del territorio e di chi opera per il bene della collettività. Desidero ringraziare anche Francesca Valenziani, consigliera del Distretto e volontaria della Croce Rossa Italiana, che con il suo impegno e la sua dedizione ha reso possibile questa importante collaborazione. Un grazie speciale va poi alla Croce Rossa per questa straordinaria opportunità e alle aziende che, con generosità, hanno deciso di aderire”.

La collaborazione tra il Distretto Agrumi e la Croce Rossa Sicilia rappresenta l’ennesimo esempio virtuoso di come il comparto agricolo siciliano possa coniugare produzione, solidarietà e valorizzazione del territorio. Nel corso degli anni, il Distretto si è distinto con iniziative a forte impatto sociale, come il progetto “Social Farming”, dedicato alla formazione e all’inclusione attraverso l’agricoltura sostenibile​. Il TrinaCRIa Camp è un’ulteriore occasione unica per coniugare formazione, solidarietà e valorizzazione delle eccellenze locali, ribadendo come gli agrumi siciliani rappresentino non solo un prodotto d’eccellenza ma anche un simbolo di unione.

Hanno contribuito all’iniziativa le aziende afferenti al Distretto: Azienda Agricola Badiula Società Semplice, A. & Co. S.a.s., Azienda Agricola Arcoria Giosuè, Azienda Agricola Corvaja Susanna, Azienda Agricola Donne Orlando, Azienda Agricola Eredi Stancanelli Ernesto, Azienda Agricola F.lli Arena s.s., Azienda La Zagara Società Semplice Agricola, Agriturismo Galea, Società Agricola Valle dei Margi s.r.l., O.P. Agrinova Bio 2000 Soc. Coop., Etna’s Terra dei Limoni, La Normanna Soc. Coop. Agr., Rete in Campagna, Leoni di Sicilia s.r.l.s., Oranfresh s.r.l., SIBAT Tomarchio s.r.l.





