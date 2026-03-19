Per la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, in scena dal 20 al 22 marzo al Cine Teatro Rex di Giarre

Prosegue con successo la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre. Lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre – da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo (venerdì pomeridiano ore 18.00; sabato pomeridiano ore 17.30 e serale ore 20:30; domenica pomeridiano ore 17.30) – accoglie lo spettacolo “Gli innamorati” di Carlo Goldoni con Claudio Casadio per la regia di Roberto Valerio che ha curato anche l’adattamento. “Specchiatevi, o giovani, in questi Innamorati ch’io vi presento;/ ridete di loro, e non fate che si abbia a rider di voi”. Con queste parole Goldoni introduce, sintetizzandone magnificamente il senso, la propria intramontabile commedia comico-brillante in tre atti (datata 1759).





Avvincente il plot: due giovani innamorati (Eugenia e Fulgenzio) ci mostrano come un amore dolce, limpido e senza inganni si possa trasformare senza alcun motivo in folle gelosia: da qui nascono una serie di ripicche, furibonde liti, alternate a dolci riappacificazioni e languidi desideri. Il tema universale e contemporaneo continua a decretare il successo di quest’opera teatrale. Goldoni arricchisce la vicenda dei due giovani innamorati inserendo una magnifica galleria di personaggi che ingarbugliano la narrazione con intrusioni continue e consigli non richiesti. Il campione assoluto nel creare scompiglio e nel creare strade drammaturgiche aggrovigliate, è Fabrizio (lo zio di Eugenia), magnifica maschera di chiacchierone, bonario bugiardo che esalta e magnifica tutti coloro che lo circondano determinando ilarità dentro e fuori la scena.

“Con una scenografia contemporanea e costumi moderni, nasce uno spettacolo asciutto, diretto, senza fronzoli, che mescola leggerezza, risate, momenti di grande commedia a cupe atmosfere per poter rappresentar un amore più violento di tutti gli altri; uno spettacolo in cui trionfa il Teatro e la magnifica macchina teatrale inventata dal più grande drammaturgo italiano, capace con un testo scritto nel 1759, di parlare ancora oggi alle persone sedute in platea”, dichiara Roberto Valerio.





Animeranno le scene, interpreti e personaggi (nelle foto di Filippo Venturi), con Claudio Casadio (Fabrizio): Loredana Giordano (Flamminia, nipote di Fabrizio, vedova); Valentina Carli (Eugenia, nipote di Fabrizio); Leone Tarchiani (Fulgenzio, amante di Eugenia); Maria Lauria (Lisetta, cameriera); Lorenzo Carpinelli (Roberto, gentiluomo); Damiano Spitaleri (Tognino, servitore); Alberto Gandolfo (Ridolfo, amico di Fabrizio e Clorinda, cognata di Fulgenzio).





Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30): il 14, 15, 16, 17 Maggio – Pippo Pattavina in “Il Piacere dell’onestà” di L. Pirandello, regia di G. Ferro.

Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Garibaldi (turni: pomeridiano ore 17:30 – serale ore 20:30): il 28 Marzo* – Mario Incudine in “Archimede” di C. Di Quattro, regia di A. Pizzech; il 2 Maggio – Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo, regia di G. Romania; il 30 Maggio – Eduardo Saitta e Francesca Agate in “Lo scambio” di A. Capodici, regia di P. Milazzo.

*La data dello spettacolo “Archimede” in programma per il 25 aprile 2006 è stata anticipata al 28 marzo 2026

BIGLIETTO INTERO € 25,00 – RIDOTTO UNDER 30 € 15,00

Biglietti acquistabili online o presso il BOTTEGHINO DEL CINE TEATRO REX:

LUNEDI E VENERDI 09:30 – 11:30 – MARTEDI E GIOVEDI 18:30 – 20:30

Info line 388 3042934





Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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