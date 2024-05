Si apriranno domani alle ore 9.00 al Palacultura “Antonello da Messina, di viale Boccetta – Messina – i lavori dell’evento conclusivo del progetto “Uno, Nessuno, Cento Giga”, progetto pilota per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo della Regione Sicilia, che vede capofila l’IIS Antonello, diretto dalla professoressa Laura Tringali. Il progetto, che ha visto coinvolti numerosi istituti di istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado in tutta la provincia, si è articolato su una serie di incontri di formazione a tutti i livelli, dagli alunni ai docenti, alle famiglie, sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, con la collaborazione, di esperti interni, della Fondazione “Carolina” e dell’associazione “MABASTA”. Le attività, coordinate dalla referente del progetto, professoressa Maria Lo Verso, dell’istituto Antonello, sono state svolte su sei snodi territoriali, coordinati dai dirigenti Elio Parisi, del Liceo Ainis di Messina, Carla Santoro, dell’Istituto Comprensivo Foscolo di Taormina, Ester Elide Lemmo, dell’IIS Medi di Barcellona, Maria Ricciardello, dell’ISS Merendino di Capo d’Orlando, Leon Zingales, dell’Istituto Comprensivo Annarita Sidoti di Gioiosa Marea, e Laura Tringali, dell’IIS Antonello di Messina.

L’evento, che coinvolgerà un migliaio di studenti provenienti da tutta la provincia, sarà aperto dai saluti istituzionali della dirigente dell’IIS Antonello Laura Tringali, del viceprefetto Francesco Milio, del delegato del Rettore, Professoressa Vittoria Calabrò, del direttore Usp Messina Stello Vadalà, del Sindaco di Messina Federico Basile, e sarà articolato in panel tematici, alternati a intermezzi musicali curati dai licei Maurolico e Bisazza.

Ciascun panel affronterà un tema diverso e vedrà la partecipazione di relatori prestigiosi ed esperti del settore a livello nazionale e territoriale.

Nello specifico interverranno: Anna Maria Murdaca, membro del Comitato Scientifico Internazionale della Scuola di Alta Formazione del MIM, Melania Mento, Psicologa e Psicoterapeuta UNIME, Antonella Nuzzaci, Professore Ordinario di Pedagogia sperimentale UNIME, per Fondazione Carolina, Paolo Picchio, padre di Carolina Picchio, quattordicenne uccisasi perché vittima di bullismo, Santina Patanè, Direttore Unità Operativa Complessa Neuropschiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza ASP Messina, Marcello La Bella, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, Enza Interdonato DS IC Santa Teresa di Riva Osservatorio Dispersione, Elvira Rigoli, DS IC Primo Milazzo Osservatorio Dispersione, Grazia Patanè, DS IC Albino Luciani Osservatorio Dispersione, Giovanni Amante, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina, Pietro Currò, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina, Paola Barbaro, Segretaria della Camera Civile di Messina, Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale dei Minori di Messina, Antonino Centorrino, Presidente della Camera Penale Minorile Ass. Pe. 93.

A condurre l’evento la giornalista Barbara Turati.

Negli spazi espositivi del Palacultura sarà inoltre allestita una mostra di lavori grafici e artistici sul tema, realizzati dagli studenti delle scuole aderenti al progetto.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.