La Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in partenariato con il Comune di Bronte, la Direzione Didattica Statale II Circolo “G. Mazzini”, l’Istituto Comprensivo Spedalieri- Castiglione e la Cooperativa sociale Orizzonti, lanciano il progetto INVICTUS – Comunità educante per il contrasto alla povertà educativa, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 3 annualità 2024, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud – Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura di missione PNRR – Ufficio V).

L’iniziativa punta a rafforzare la rete educativa territoriale, promuovere il benessere dei minori e contrastare la povertà educativa, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, scuola, terzo settore e famiglie.

Il programma prevede percorsi formativi per genitori, insegnanti ed educatori; laboratori di partecipazione civica per studenti; lo sportello d’ascolto “Invictus Zone”; una piattaforma digitale per l’apprendimento; la creazione dell’Ufficio di Sviluppo della Comunità Educante con spazio coworking; patti educativi e azioni di valorizzazione dei talenti.

Le attività si rivolgono a minori di età compresa tra i 5 e i 10 anni, residenti nel Comune di Bronte. Saranno selezionati prioritariamente i minori segnalati dai Servizi Sociali, dall’Ambito Territoriale Sociale, dalle Istituzioni scolastiche e/o dal Centro per la giustizia minorile; potranno tuttavia partecipare anche altri minori le cui famiglie intendano aderire al progetto.

Per informazioni sul progetto è possibile contattare lo 0933 981792 o inviare una mail a info@operaprossima.it.

