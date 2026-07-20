“Il Premio Musco compie 20 anni e adeguandosi all’evolversi dei tempi diventa “Premio Musco 2.0″ che vede alla direzione artistica il gradito ritorno dell’attore e regista Santi Consoli, che tenne a battesimo la prima edizione e le successive dieci”. Così la sindaca Maria Aurora Catalano a nome della nuova amministrazione del Comune di Milo, insediatasi da circa due mesi, annuncia le importanti novità della 20esima edizione del Premio Musco.

“Non potevano esserci mani migliori- continua la sindaca Catalano- per continuare questo cammino già tracciato segnando l’avvio di un rinnovato percorso rispetto agli anni precedenti con l’obiettivo di superare i modelli tradizionali per favorire l’evoluzione del teatro”.





Una 20esima edizione che possa intraprendere nuove rotte, orientate verso un teatro di sempre più alto valore e di più ampio prestigio sostenendo le proposte di drammaturgia contemporanea che si distinguono per l’alto valore della scrittura e per la rilevanza delle tematiche trattate.

Sabato 25 luglio, alle ore 11.00, nella Sala Consiliare del Comune di Milo sarà presentata alla comunità milese, alla stampa e agli amanti del Teatro il cartellone di quest’edizione, che con “sicura fede” come diceva Angelo Musco durante i suoi soggiorni estivi Milo “diventerà duemila”. Le Compagnie in gara si esibiranno dal 29 luglio al 1°agosto all’anfiteatro Lucio Dalla.

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