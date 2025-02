Su iniziativa del Consorzio Turistico Cefalù – Madonie, il 25, 26 e 27 febbraio si terranno tre incontri territoriali per definire insieme le nuove strategie di sviluppo

Insieme per costruire il Piano di Sviluppo Turistico delle Madonie. Il Consorzio Turistico Cefalù-Madonie chiama a raccolta le istituzioni, gli operatori del settore e tutti i soggetti interessati allo sviluppo del turismo nelle Madonie, con l’obiettivo di definire strategie condivise per valorizzare le potenzialità del territorio.

In programma ci sono tre incontri: martedì 25 febbraio a Valledolmo, dedicato al territorio imerese, mercoledì 26 febbraio a Isnello, dedicato alle basse Madonie e giovedì 27 febbraio a Geraci Siculo, dedicato alle alte Madonie. “In questo primo ciclo di incontri analizzeremo insieme i punti di forza e le criticità del turismo madonita, al fine di ricavare contributi efficaci in vista della nostra pianificazione strategica” afferma il direttore del Consorzio Turistico Cefalù – Madonie Smeralda Tornese.

“Le destinazioni turistiche di successo non nascono per caso, ma da visioni condivise, strategie solide e un forte senso di appartenenza al territorio – sottolinea il direttore. – Il turismo, non è solo un settore economico, ma anche identità, cultura e comunità. Per questo il Consorzio Turistico Cefalù-Madonie, ha deciso di avviare un percorso partecipativo, coinvolgendo amministratori, imprenditori e operatori locali, affinché il futuro delle Madonie come destinazione turistica, sia costruito con il contributo di chi il territorio lo vive e lo rappresenta ogni giorno”.

Dunque, martedì 25 febbraio 2025, presso l’aula consiliare del comune di Valledolmo il Consorzio chiama a raccolta gli amministratori, gli imprenditori, le associazioni e i soggetti interessati dei comuni di Alia, Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Montemaggiore Belsito e Sclafani Bagni. Mercoledì 26 febbraio, invece, sarà il turno dell’area delle basse Madonie. Ad Isnello, presso la Foresteria Mongerrati, l’incontro coinvolgerà i comuni di Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Lascari, Pollina, San Mauro Castelverde e Scillato. Giovedì 27 febbraio a Geraci Siculo, presso il resort Donna Vi, l’incontro sarà dedicato a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati provenienti dai comuni di Petralia Soprana, Petralia Sottana, Bompietro, Alimena, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Gangi, Blufi e Resuttano.

“Questi incontri territoriali non sono semplici momenti di confronto – continua il direttore del Consorzio Smeralda Tornese e il presidente Pier Calogero D’Anna – ma un’opportunità concreta per trasformare le potenzialità del nostro territorio in azioni reali e strategie di sviluppo. Analizzeremo insieme punti di forza e criticità, ascolteremo le esigenze degli operatori e individueremo soluzioni per rendere le Madonie una destinazione più competitiva, sostenibile e riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Abbiamo paesaggi straordinari, borghi autentici, un patrimonio enogastronomico eccellente e un’identità culturale unica. È il momento di mettere a sistema questi fattori e trasformarli in un’offerta turistica strutturata e innovativa”.

Gli incontri si terranno tutti alle 15.30 e potranno partecipare, oltre ai i soci pubblici e privati del Consorzio, tutti gli operatori turistici, le aziende, le associazioni e, anche in forma individuale, coloro che intendono contribuire alla crescita del turismo madonita.

“L’invito che rivolgo a tutti i sindaci, alle imprese del settore, alle associazioni e agli stakeholder locali, è di partecipare attivamente a questo percorso – conclude Tornese – il turismo non si sviluppa da soli, servono coesione, visione e una rete territoriale forte. Il nostro obiettivo, è creare una destinazione che sia competitiva sul mercato, ma che al tempo stesso tuteli e valorizzi la sua autenticità. Per farlo, abbiamo bisogno di ascoltarci, confrontarci e costruire insieme il turismo delle Madonie di domani”. Proprio per garantire una partecipazione diffusa e rappresentativa, all’interno di un percorso assolutamente gratuito, il territorio è stato suddiviso in tre macro-aree. Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi tramite questo link https://forms.gle/kKkVmQFgu7b7jRy6A

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.