Al via la rassegna letteraria “Racconti d’Estate”, organizzata dal Comune di Misiliscemi con la libreria Ubik di Erice nell’ambito delle manifestazioni estive. Martedì 25 luglio, alle ore 19.30, al lido Baia Tre Torri di Marausa, sarà presentato il libro “Per Amore di Monna Lisa”, di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Intrecciando la realtà all’immaginazione, gli autori raccontano con dei fumetti il furto della Gioconda del 21 agosto 1911, un fatto di cronaca che fece grande scalpore all’epoca. Un’opera scrupolosa e appassionata che, attraverso uno spaccato di vita parigina, restituisce alla memoria un gesto folle e romantico, forse un sogno di riscatto. Nel corso dell’incontro interverrà Marzo Rizzo. Converserà con l’autore, il giornalista Maurizio Macaluso. La rassegna è composta in totale da tre appuntamenti. Dopo martedì, seguiranno, l’8 agosto l’incontro con Gaspare Grammatico, autore di “Una questione di equilibrio”, e il 22 agosto l’incontro con Margherita Giacalone, autrice de “Il Mistificatore”.

“All’interno del cartellone ‘Sere d’estate Duemilaventitrè’ abbiamo voluto offrire tipologie diverse di spettacolo e di intrattenimento per provare, nella nostra prima estate da amministratori, a creare spazi di condivisione e di scambio culturale”, dice l’assessore comunale alla Cultura Barbara Mineo. “Racconti d’estate vuole essere anche un po’ l’appendice della rassegna letteraria ‘Bagli Narranti’, sicuramente ambientata e condotta in una forma più leggera visto che incontreremo gli autori in spiaggia. L’auspicio è che possa fornire ulteriori stimoli e ottenere lo stesso successo della precedente. Un sentito ringraziamento alla nostra libreria partner Ubik di Erice e al Lido Baia Tre Torri per l’ospitalità”.

