Gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti presso le istituzioni di livello universitario ricadenti nel territorio di competenza dell’ERSU di Palermo hanno la possibilità di candidarsi per la partecipazione al progetto “La Scuola della Fotografia”, promosso da Palermofoto® ACSI Matteotti A.S.D. A.P.S., nell’ambito dell’ERSU Festival 2024/2025.





Il progetto che si svolgerà subito dopo l’estate prevede un percorso didattico-artistico-formativo di 10 lezioni, articolate tra teoria e pratica, che accompagneranno i partecipanti nello sviluppo di competenze legate alla fotografia: linguaggio visivo, tecniche di stampa fotografica antica, comunicazione per immagini e sperimentazione creativa. Il Corso mira, quindi, a sostenere e promuovere lo sviluppo delle competenze in materia di fotografia e cultura visuale negli studenti universitari, offrendo un percorso formativo dedicato alla fotografia come linguaggio visivo, alla tecnica fotografica e alla sperimentazione creativa. Attraverso un approccio teorico-pratico, con attenzione alle tecniche antiche di stampa fotografica, all’analisi dell’immagine e alla psicologia visiva, i partecipanti potranno acquisire strumenti utili a formare uno sguardo critico e consapevole.





A conclusione del percorso è prevista una mostra collettiva dei lavori prodotti dagli allievi.





La partecipazione è gratuita, per i 10 posti disponibili. La selezione avverrà sulla base delle informazioni fornite nel modulo e seguendo il criterio “primo arrivato, primo servito”. È necessario possedere una macchina fotografica digitale con possibilità di utilizzo in manuale.

Scadenza per la presentazione delle candidature: 7 settembre 2025

Compilare il modulo in ogni sua parte entro la data prevista: https://forms.gle/F1Dcy42sRAMhcv3x6





“La scuola della fotografia”

Associazione proponente: Palermofoto® ACSI Matteotti A.S.D. A.P.S.

Genere dell’iniziativa: Percorso didattico artistico-formativo nell’ambito della fotografia

Titolo del progetto: La Scuola della Fotografia

Luogo di svolgimento: Sede Palermofoto – via Tasso 4, Palermo

Periodo di svolgimento: date da definire concordemente al gruppo selezionato comprese tra settembre – ottobre 2025

Docenti e figure professionali coinvolte:





Domenico Veneziano – docente di fotografia e linguaggio dell’immagine

Giuseppe Sinatra – fotografo e curatore

Pietro Alfano – esperto in antiche tecniche di stampa

Salvatore Veneziano – artista e fotografo





Parteciperanno inoltre le seguenti figure:

Giornalista specializzato in fotografia ed editing

Psicologo esperto in Photolangage

Volontari e assistenti, selezionati in itinere per supporto agli allievi





Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria:

La partecipazione è riservata agli studenti e alle studentesse delle istituzioni universitarie ricadenti nel territorio di competenza dell’ERSU di Palermo.

Per accedere al progetto è necessario compilare il modulo di partecipazione disponibile al seguente link:

https://forms.gle/F1Dcy42sRAMhcv3x6

L’attività è inserita nel programma ufficiale di ERSU Festival 2024/2025

Per ulteriori informazioni: Angela Piraino Responsabile Ufficio Attività Culturali e-mail: ufficio.cultura@ersupalermo.it

