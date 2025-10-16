Oltre cento persone tra residenti, imprenditori, commercianti e operatori sociali e culturali hanno partecipato all’incontro promosso dai consiglieri comunali Viviana Raja e Domenico Bonanno sulla situazione di via Maqueda e delle aree limitrofe, cuore pulsante del centro storico palermitano, organizzato nella Chiesa dell’Assunta, in un clima di dialogo costruttivo e di collaborazione, alla presenza anche di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale.





L’iniziativa, fortemente voluta dai consiglieri Raja e Bonanno, dall’Associazione Via Maqueda Città e dalla Confraternita di Maria SS. della Mercede in San Giosafat e Liberale, aveva come obiettivo prioritario quello di accendere i riflettori sui temi della sicurezza, del decoro, della rigenerazione urbana e del rilancio delle attività produttive. È stato un momento concreto di ascolto e confronto, durante il quale cittadini e amministratori hanno condiviso esperienze, criticità e proposte operative per restituire a via Maqueda il ruolo di vetrina sicura, viva e accogliente della città.

Il capogruppo della DC, Domenico Bonanno, ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione: “La grande risposta dei cittadini dimostra che Palermo ha voglia di essere protagonista del proprio cambiamento. Via Maqueda è un luogo simbolo, e la presenza di così tante realtà ci conferma che esiste una comunità pronta a collaborare con le istituzioni per renderla più sicura, pulita e vivibile. L’Amministrazione è impegnata a promuovere progetti che uniscano cultura, decoro e sviluppo economico, in un’ottica di rigenerazione urbana condivisa.”





Sulla stessa linea la consigliera Viviana Raja, che ha sottolineato la necessità di trasformare le denunce in azioni concrete: “I cittadini sono stanchi di vedere una delle vie più belle di Palermo abbandonata a sé stessa. Oggi, però, abbiamo visto una città che reagisce, che si confronta e propone soluzioni. Sicurezza e legalità non sono slogan, ma diritti che dobbiamo garantire a chi vive e lavora qui ogni giorno. Continueremo a sollecitare controlli, regole chiare e una presenza costante delle istituzioni. Solo così potremo restituire dignità e ordine a via Maqueda.”





Al tavolo erano presenti anche gli assessori comunali Maurizio Carta (Rigenerazione Urbana), Giuliano Forzinetti (Attività Produttive) e Pietro Alongi (Ambiente), insieme al comandante della Polizia Municipale Angelo Colucciello e al dirigente di RAP Ludovico Martellucci, che hanno raccolto spunti e suggerimenti, annunciando alcuni provvedimenti in vista di un piano d’azione condiviso.

Tra i temi affrontati: il potenziamento dei controlli e della presenza degli agenti di Polizia Municipale, il miglioramento dell’illuminazione pubblica, il contrasto all’abusivismo commerciale e al mancato rispetto dell’area pedonale, la valorizzazione delle attività culturali, l’abbattimento – ormai prossimo – delle baracche abusive di Piazza Giulio Cesare e il futuro del parcheggio adiacente agli uffici dell’anagrafe, che potrebbe diventare un tassello strategico per migliorare la fruibilità dell’area. Si è discusso anche di possibili interventi di rigenerazione urbana e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, attraverso nuovi arredi, una più efficiente raccolta dei rifiuti, l’installazione dei nuovi cestini gettacarte e il loro più frequente svuotamento.





L’incontro, cui farà seguito un tavolo tecnico presso l’Assessorato per l’avvio di un patto di collaborazione, si è concluso con l’impegno a rendere via Maqueda un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, dove istituzioni e comunità possano continuare a dialogare per costruire insieme una Palermo più decorosa, sicura e accogliente.

“La tappa di ieri è fondamentale per proseguire lungo un percorso di impegno concreto a vantaggio dei territori e al fianco dei cittadini”, concludono Bonanno e Raja. “Un ringraziamento ai rappresentanti dell’Amministrazione che hanno partecipato, e soprattutto ai tanti cittadini coraggiosi e appassionati che, con amore e dedizione, continuano a difendere e valorizzare questo territorio.”

