La musica come linguaggio universale capace di unire culture, abbattere confini e raccontare l’identità del Mediterraneo. Sarà questo il filo conduttore di “Mille Mondi, Un Violino”, il primo progetto discografico della violinista e compositrice Jane Far, nome d’arte di Giovanna Pia Ferrara, che verrà presentato sabato 6 giugno alle 18 nella Sala Congressi dello Stand Donne del Mondo alla Fiera Campionaria Internazionale del Mediterraneo di Palermo.

L’evento, patrocinato dal Parlamento Europeo, dal Comune di Palermo e dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, rappresenta un importante appuntamento culturale che mette al centro il valore della musica come strumento di inclusione, confronto e crescita sociale. Durante la manifestazione sarà presentato dal vivo “Mediterraneu vivu”, il singolo che anticipa l’uscita dell’album e che racchiude l’essenza artistica del progetto: un viaggio sonoro tra tradizioni, emozioni e suggestioni provenienti da mondi diversi, accomunati dalla voce evocativa del violino.





Nato dalla collaborazione tra il produttore Piero Sala, fondatore di AIR Music, e le realtà editoriali e discografiche Mendaki Publishing e Orange Records, il progetto punta a valorizzare una proposta musicale originale e contemporanea, capace di dialogare con pubblici differenti e di raccontare il Mediterraneo come luogo di incontro e contaminazione culturale.

La presentazione sarà arricchita dagli interventi di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, della musica e dell’informazione. Tra gli ospiti annunciati figurano l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Antonio Rini, il sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nevoloso, il sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta, il presidente del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo Giovanni Angileri, il reggente del Santuario di Santa Rosalia Don Natale Fiorentino, oltre a giornalisti, docenti, professionisti e personalità del panorama culturale siciliano.





A fare da madrina all’evento sarà Alessia Bodei, portavoce e responsabile dell’Ufficio Stampa del Festival della Musica Italiana di New York “New York Canta”, manifestazione che insieme a Radio ICN New York e Radio IN sostiene l’iniziativa, rafforzandone la dimensione internazionale.

In una città come Palermo, da sempre crocevia di popoli e culture, “Mille Mondi, Un Violino” si propone come un progetto artistico che guarda oltre i confini geografici e linguistici, trasformando la musica in uno strumento di dialogo e condivisione. Un messaggio attuale e universale che trova nella Fiera del Mediterraneo il luogo ideale per essere lanciato al pubblico.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

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