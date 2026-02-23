E’ pronto a debuttare al Teatro Agricantus di Palermo il nuovo spettacolo di Marco Manera che attinge a piene mani a un grande classico della cultura isolana: tutte quelle storie che si tramandano di bocca in bocca e di generazione in generazione nei piccoli centri, a cui qualcuno ogni tanto aggiunge qualche personale dettaglio (anche inventato), che nel tempo diventano patrimonio di un dato luogo. Giovedì 26 febbraio alle ore 21 debutta nel teatro palermitano di via XX Settembre diretto da Vito Meccio “Sana follia”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Marco Manera che narrerà una storia di paese, una di quelle che entrano nel DNA di un luogo e che, insieme ad mille altre micro storie, nel tempo entrano a far parte del bagaglio culturale di quel centro abitato. «Sarò il narratore, in quanto testimone oculare – racconta Manera – di un fatto accaduto nel 1991 in un piccolo borgo montano abitato da 200 anime. Una storia semplice e folle allo stesso tempo, ricca di trabocchetti e di intrecci… una di quelle storie che, specie nei piccoli centri, “fanno comunità”».





Un notaio, un’anziana ereditiera e un testamento sono i tre elementi che sconvolgono la vita tranquilla di un paesino siciliano. Marco Manera, testimone della vicenda, racconterà in maniera esilarante le peripezie, i segreti e i raggiri di chi le prova tutte per arricchirsi… anche a discapito degli altri! Con la verve comica che lo contraddistingue Marco Manera presenterà al pubblico uno spettacolo comico ed originale allo stesso tempo, per il quale caratterizzerà ogni personaggio, ovvero gli abitanti di questo piccolo paesino, in cui tutti si conoscono. Il risultato è un divertentissimo cortocircuito tra personaggi folli e storie di paese, alla scoperta di bugie inconfessabili e comicissime verità.





Repliche fino a domenica 1 marzo, poi da giovedì 5 a domenica 8 marzo e da venerdì 13 a domenica 15 marzo, da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 18.

Informazioni e prenotazioni

Biglietteria via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636. Biglietti: € 20

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.