Palermo 12 novembre 2025 – Domani dalle 9.30 alle 12.30 si terrà un sit-in dei lavoratori somministrati di Amap in via Volturno, davanti alla sede della società partecipata.

“Nonostante diversi tentativi di incontro con i vertici aziendali, l’Amap ha deciso di ignorare le richieste dei lavoratori. Quella di domani è la prima protesta in campo per far valere le ragioni degli interinali utilizzati dall’Amap per i vari profili professionali e poi abbandonanti al loro destino. L’Amap tuttora continua ad avere bisogno di queste figure perché ha una pianta organica sottodimensionata: non si comprende perché l’azienda abbia deciso di interrompere i contratti di lavoro”, dichiarano i segretari generali di Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone e di Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta, che chiedono che i lavoratori possano continuare la loro attività.

I 27 lavoratori in somministrazione che erano in missione presso Amap spa, dal giugno scorso non hanno più un lavoro. Nidil e Filctem tornano a chiedere risposte all’azienda per garantire il futuro occupazionale di questi lavoratori. Lavoratori interinali che per due, tre ma anche cinque anni hanno svolto il ruolo di manutentori dell’azienda, inquadrati come operai gas acqua. Scaduta la missione, sono rimasti a casa.





