La terza edizione di Amici del libro al Salinas prosegue il 4 novembre alle 17, 30 nell’Agorà del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo con la presentazione del libro di Lisa Ginzburg “Una piuma nascosta” (Rizzoli). Un libro che Lisa Ginzburg, figlia d’arte – figlia di Carlo e nipote di Natalia – ha pensato come una storia luminosa sul tempo e le stagioni della vita, che parla di due famiglie, due amici, due amanti, e i loro chiaroscuri. Protagonisti Rosa e Tan e i loro luoghi dell’anima dove la memoria riaffiora insieme ai suoi demoni e alle sue dolcezze. Dialogano con l’autrice Irene Carmina e Ambra Carta.

“Una piuma nascosta” ruota attorno alla storia di un ragazzino magro e spettinato, l’aria imbronciata, occhi blu scuro, attenti. Una bambina dalle trecce biondissime, la vocetta acuta. Tan e Rosa hanno undici anni quando si incontrano per la prima volta alla Quercetana. In quel posto incantevole nella campagna toscana, lui è il figlio adottivo dei proprietari, lei la figlia dei custodi. Tan, arrivato dalla Moldavia, per difendersi da ricordi di cui porta i segni usa rabbia e violenza. Solo Rosa ha accesso al suo regno, e insieme, tra giochi ed enigmi, costruiscono un’intimità preziosa. Lei è l’unica in grado di capirlo, e proteggerlo: loro due, complici. Ma un giorno arriva il momento di separarsi. Anni dopo, Rosa è un’affermata chirurga oftalmica e nella sua vita non c’è spazio per nient’altro, tantomeno per l’amore. Tan ha provato varie strade e girato per il mondo, in cerca di sé, della sua storia sradicata. Incontrarsi di nuovo alla Quercetana a ferragosto è una magia, gli sguardi scintillano. Con una leggerezza incandescente al cui richiamo è impossibile non rispondere, ecco il passato ripresentarsi sotto nuove spoglie. La felicità e la sorpresa sconvolgente di un incontro tutto nuovo, prima di dover decidere se rimanere o andare.

Luogo: Museo Archeologico Antonino Salinas di Palermo

Data Inizio: 04/11/2023

Data Fine: 04/11/2023

Ora: 17:30

Artista: Lisa Ginzburg

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.