In Sicilia c’è una malattia ancora troppo poco diagnosticata che interessa soprattutto la popolazione anziana e i cui effetti nefasti, per decenni, sono stati attribuiti al naturale processo di invecchiamento: l’amiloidosi cardiaca. Oggi esistono terapie in grado di contrastarne la progressione, ma la sfida è riconoscerla prima che comprometta irreversibilmente il cuore. Una sfida che coinvolge l’intera rete sanitaria, a partire dai medici del territorio.

Da questa esigenza è nato a Catania il convegno “Amiloidosi e cardiomiopatie ipertrofiche: vecchie patologie, nuovi rimedi”, tenutosi oggi all’Hotel NH Catania Parco degli Aragonesi, con responsabili scientifici Giuseppe Leonardi e Salvatore Scandura e presieduto dai professori Davide Capodanno, Pietro Castellino e Gianluca Di Bella.



“In Sicilia scopriamo ancora troppo pochi casi rispetto a quelli che ci aspetteremmo – spiega Leonardi, cardiologo –. Il sospetto deve partire dal medico di famiglia, dagli internisti e dai geriatri. Quando i pazienti arrivano dal cardiologo con uno scompenso cardiaco avanzato, il danno è spesso già irreversibile”.



L’Isola dispone di tre centri prescrittori, nei Policlinici di Catania, Messina e Palermo. “Abbiamo troppo pochi mezzi rispetto a quella che è la diffusione della malattia sul territorio”, aggiunge Leonardi, sollecitando personale dedicato, maggiori dotazioni strumentali e un’assistenza domiciliare che agevoli l’accesso ai farmaci per gli anziani.



“Mettendo assieme due esami estremamente semplici, come l’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma basale, si può sospettare l’amiloidosi”, sottolinea il cardiologo Scandura. Seguono gli approfondimenti diagnostici, dalla risonanza magnetica alla scintigrafia ossea, fino alle indagini genetiche, utili nelle forme ereditarie per individuare la malattia nei familiari più giovani.



A richiamare l’attenzione sui segnali d’allarme, come la sindrome del tunnel carpale e la stenosi del canale lombare, è Davide Capodanno, ordinario di Cardiologia all’Università di Catania: “Il medico del territorio può riconoscere questi segnali spia e può riferire il paziente ai centri di secondo livello”. E sull’accesso alle terapie, ancora molto costose, l’appello ai decisori affinché considerino il beneficio per i pazienti e la possibilità di ridurre le ospedalizzazioni.



Ad approfondire il riconoscimento della patologia, con la moderazione di Fabio Di Stefano e Benedetta Stancanelli, Carmelo Raffo, Giuseppe Leonardi, Luigi Colarusso, Anna Mazzeo e Turi Condorelli. Sulla diagnostica, coordinati da Davide Capodanno e Gesualdo Polizzi, Salvatore Scandura, Maria Cristina Inserra e Maria Concetta Fornito.

Le prospettive terapeutiche sono affidate ad Alessio Consoli, Claudia Bellofiore, Fabio Di Stefano, Gianluca Di Bella e Ines Paola Monte (che è intervenuta sul tema della cardiopatia ipertrofica ostruttiva), con Domenico Grimaldi e Salvatore Piro moderatori. Sulla rete assistenziale, Francesca Macaione e Roberto Licordari, con Francesco Amico e Giovanni Squadrito. Completano il programma i casi clinici di Sebastiano Caserta, Filippo Serio e Luigi Cutore, moderati da Antonio Giovanni Versace, e la tavola rotonda su AMYSUDNET, per un registro comune della ricerca.

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Luogo: Catania, CATANIA, SICILIA

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