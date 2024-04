Ancora due week end di risate sono in programma al teatro Sant’Eugenio – Direzione Artistica Pupella di piazza Europa 39/41 a Palermo, in scena sabato 13 e domenica 14 aprile, e poi, sabato 20 e domenica 21 aprile, la commedia “Pazza idea” con il divertentissimo Trio e Ritrio che è composto da: Giovanna Siracusa, Roberto Patinella, Claudia Buffa, Daniele De Lisi, Gino De Blasio, e Cettina Mirrione. Lo spettacolo andrà in scena nei giorni di sabato alle ore 21, mentre la domenica sarà alle 17.45, e sostituirà per questi due week end “Più o meno pausa” con Daniela Pupella che firma anche il testo insieme a Francesca Picciurro e Marco Pomar, che era in Cartellone per questa stagione, e che invece sarà messo in scena nella prossima.

Pazza idea, sinossi

Una disperata e disagiata famiglia minaccia una tragedia se non ottiene la casa popolare. Il Sindaco del paese interviene per scongiurare il peggio e, nello stesso tempo, approfitta della situazione per mettere in atto un’idea folle per coronare il sogno della moglie. Tutti i personaggi saranno coinvolti in una strana situazione che susciterà risate a crepapelle, coinvolgendo lo spettatore in situazioni paradossali attraverso la comicità ormai nota del gruppo teatrale Trio&Ritrio.

Costo dei biglietti: euro 15 intero; euro 13 ridotto.

Info e prenotazioni: 091.6710494 | 347 6568825.

www.teatrosanteugenio.it (dove è anche possibile acquistare i ticket direttamente on line).

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 13/04/2024

Data Fine: 21/04/2024

Ora: 21:00

Artista: Compagnia Trio e Ritrio

Prezzo: 15.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.