ra i sottoscrittori del Manifesto per la ripresa demografica e lo sviluppo endogeno delle isole mediterranee, siglato a Cefalù al termine del convegno “Il Patto per le Isole. Quale strategia dell’Unione Europea per il Mediterraneo?”, figura anche l’ITS Madonie, guidato dal presidente Giosuè D’Asta.





L’adesione al Patto rappresenta, tra l’altro, la naturale prosecuzione di un percorso di collaborazione e dialogo che l’ITS Madonie porta avanti con il territorio e con la Diocesi di Cefalù, da sempre vicina alle istanze del mondo giovanile e della formazione. In particolare, l’iniziativa si colloca in continuità con l’incontro promosso il 10 dicembre 2025 a Castelbuono con il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, nel corso del quale era stata condivisa la necessità di investire sulle giovani generazioni, sulla formazione qualificata e sulla creazione di opportunità capaci di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle Madonie e delle aree interne.

L’ITS Madonie ha sempre manifestato attenzione e sensibilità verso gli appelli lanciati dal Vescovo Marciante sui temi dello sviluppo del territorio, della valorizzazione delle risorse locali e della necessità di offrire ai giovani prospettive concrete di crescita umana e professionale.

«L’ITS Madonie nasce proprio con la missione di offrire ai giovani percorsi formativi qualificati e strettamente collegati alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro – dichiara il presidente Giosuè D’Asta -. Per questo abbiamo aderito con convinzione al Patto per le Isole. Crediamo che investire nella formazione significhi investire nel futuro delle nostre comunità. Dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di restare, mettere a frutto le proprie competenze e contribuire allo sviluppo delle Madonie e della Sicilia.





Solo attraverso la conoscenza, l’innovazione e la collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo della formazione sarà possibile invertire la tendenza allo spopolamento e costruire nuove prospettive di crescita». L’adesione dell’ITS Madonie rafforza ulteriormente la rete di soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali che hanno deciso di sostenere il Manifesto, contribuendo a dare concretezza a una visione condivisa di sviluppo fondata sulla valorizzazione del capitale umano e sulla centralità delle nuove generazioni.

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