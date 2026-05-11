



Arretrati contrattuali non ancora corrisposti e contrattazione decentrata ferma al comune di Tortorici: Cisl Fp Messina “grave inadempienza dell’Amministrazione”

“La Cisl Fp Messina denuncia il perdurante mancato pagamento degli arretrati contrattuali spettanti ai dipendenti del Comune di Tortorici nonostante le precedenti diffide formali e il successivo intervento del Segretario Comunale volto a sollecitare gli uffici competenti. Ad oggi, infatti, nessuna somma risulta ancora liquidata ai lavoratori, in evidente violazione degli obblighi derivanti dal CCNL Funzioni Locali 2022–2024. Si tratta di somme dovute per legge e per contratto, il cui pagamento non è subordinato ad alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione. La situazione appare ancora più grave alla luce del mancato avvio della contrattazione decentrata integrativa, anch’essa obbligatoria e indispensabile per garantire la piena applicazione degli istituti contrattuali e dei diritti dei dipendenti. Il ritardo accumulato rappresenta un comportamento inaccettabile che mortifica i lavoratori e compromette le corrette relazioni sindacali. La Cisl Fp Messina chiede pertanto all’Amministrazione comunale di procedere immediatamente al pagamento degli arretrati contrattuali dovuti e all’avvio urgente della contrattazione decentrata con la convocazione delle organizzazioni sindacali. Non è più tollerabile che obblighi contrattuali chiari e inderogabili continuino ad essere disattesi, penalizzando il personale dipendente e alimentando un clima di forte disagio e sfiducia. In assenza di riscontri concreti e immediati, saranno intraprese tutte le ulteriori iniziative sindacali e legali necessarie a tutela dei lavoratori interessati”. Lo dichiarano il segretario Generale Giovanna Bicchieri e il responsabile delle Funzioni Locali Maurizio Giliberto.





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