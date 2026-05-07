Il gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana conferma il proprio sostegno all’azione del Governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, auspicando al contempo la necessità di aprire una fase di confronto politico e programmatico sulle grandi riforme necessarie alla Sicilia.

“Il presidente Schifani continua a governare e non si è mai fermato. Noi abbiamo sollevato questioni di merito e di metodo sull’azione di governo, ma mai questioni di natura personale. Anche oggi il dibattito politico non può essere ridotto ad aspetti personali: il confronto deve avvenire sui contenuti e sulle riforme indispensabili per questa Regione”, dichiara il deputato regionale Santo Primavera intervenendo all’Ars a nome del gruppo autonomista.





Primavera ha espresso, a nome del gruppo Mpa-Grande Sicilia, gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori regionali Marcello Caruso, Elisa Ingala e Albano, sottolineando però la necessità di avviare subito un percorso condiviso su alcuni nodi strategici per il futuro dell’Isola.

“Sul tema delle autonomie locali, ad esempio, questa Assemblea può raccogliere una sfida storica già lanciata dal Governo di Raffaele Lombardo: quella del decentramento amministrativo. Dobbiamo confrontarci seriamente su ipotesi di riforma capaci di rafforzare le aggregazioni delle autonomie locali e garantire servizi più efficienti ai cittadini”.





Il parlamentare autonomista ha poi richiamato l’attenzione sulle emergenze sociali della Sicilia: “Sulla famiglia c’è ancora molto da fare. Oggi le priorità sono il contrasto alla povertà e il lavoro. È su questi temi che devono concentrarsi le future riforme e l’azione politica della Regione”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al comparto sanitario, con un riferimento alla nomina del nuovo assessore regionale alla Salute: “Siamo contenti della nomina dell’assessore Caruso proprio per il suo profilo politico. Troppo spesso la sanità è stata affrontata esclusivamente in termini burocratici e contabili, dimenticando i bisogni reali dei cittadini. Riteniamo che la sua sensibilità politica possa facilitare il dialogo con i territori, con le aziende sanitarie e con le comunità locali, affrontando finalmente questioni cruciali come quella delle liste d’attesa”.

“In questo scorcio finale di legislatura serve un dialogo concreto tra Governo e Parlamento regionale, nell’interesse della Sicilia e dei siciliani. Con questo spirito rinnoviamo i nostri auguri di buon lavoro ai nuovi assessori, al Governo regionale e al presidente Renato Schifani”, conclude Primavera.

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