Due giorni per conoscere da vicino gli artigiani siciliani, scoprire le loro creazioni e mettersi alla prova nei laboratori. Sabato 14 e domenica 15 novembre torna Opificia, il festival della creatività siciliana organizzato dall’associazione culturale Artigianando, giunto alla settima edizione. L’appuntamento è ad AI Magazzini di Palazzo De Gregorio, in via dell’Arsenale 132 a Palermo, dalle 10 alle 21, con una mostra mercato accompagnata da musica e proposte gastronomiche.

Creativi, artisti, designer e piccoli produttori presenteranno ceramiche artistiche, gioielli, accessori fatti a mano, abbigliamento indipendente, illustrazioni e complementi d’arredo. Spazio anche al vintage e agli oggetti da collezione. I visitatori potranno incontrare direttamente gli espositori, conoscere le tecniche di lavorazione e le storie che accompagnano le loro produzioni.





Nato nel 2019 per valorizzare la creatività e le produzioni indipendenti, Opificia offre alle piccole realtà siciliane un’occasione per farsi conoscere e confrontarsi con il pubblico. Un percorso che affianca i mestieri tradizionali alle nuove idee di chi lavora nel design e nella produzione artigianale contemporanea.

Accanto alla mostra mercato, il programma prevede laboratori artigianali e workshop creativi dedicati a bambini, famiglie e appassionati. Attività pensate per avvicinare il pubblico alla manualità e al saper fare, attraverso la scoperta delle tecniche e delle tradizioni locali.





La musica e un’area dedicata alle proposte gastronomiche accompagneranno entrambe le giornate, offrendo al pubblico la possibilità di fermarsi negli spazi del festival tra una visita agli espositori e un laboratorio.

A ospitare la manifestazione sarà il complesso storico di Palazzo De Gregorio. La scelta della sede si inserisce nell’impegno di Artigianando per la valorizzazione dei luoghi della città, attraverso iniziative che mettono in relazione il patrimonio architettonico con le attività artigianali e culturali.

Dopo l’appuntamento di novembre, Opificia tornerà sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026, sempre ad AI Magazzini di Palazzo De Gregorio. Due fine settimana con cui Artigianando prosegue il proprio lavoro a sostegno dell’artigianato di qualità e della creatività indipendente siciliana.

Ingresso libero e ampio parcheggio.

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