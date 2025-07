Il comparto moda rappresenta un pilastro del Made in Italy, non solo nella produzione, ma anche nella distribuzione, grazie al lavoro quotidiano di migliaia di esercenti che animano la filiera commerciale su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, il settore si trova oggi al centro di una fase di profonda trasformazione, tra crisi dei consumi, transizione digitale, nuove abitudini di acquisto e la crescente pressione della concorrenza online. In questo contesto, diventa essenziale attivare strumenti concreti a supporto della resilienza e dell’innovazione del commercio della moda.

Proprio per affrontare queste sfide, si è tenuta ieri a Roma la riunione del Tavolo della Moda istituito al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del vice capo di Gabinetto Elena Lorenzini, con il coinvolgimento delle principali organizzazioni di rappresentanza del settore.





Assoesercenti ha ufficialmente preso parte ai lavori del Tavolo, insediandosi nel Gruppo di Lavoro sulla distribuzione commerciale della moda, attraverso il proprio presidente nazionale, Salvo Politino, che ha illustrato una serie di proposte operative per il rilancio e la modernizzazione del settore.

Tra le misure avanzate da Assoesercenti:

1. Credito d’Imposta per la Transizione Digitale degli Esercenti della Moda – per sostenere investimenti in e-commerce, gestione digitale del punto vendita e strumenti innovativi di relazione con il cliente;

2. Voucher Moda – Innovazione e Sostenibilità – per incentivare l’adozione di soluzioni ecocompatibili, il rinnovamento dell’offerta e la riqualificazione degli spazi commerciali;

3. Fondo Nazionale per il Rilancio dei Distretti Commerciali della Moda – destinato a rafforzare le reti locali del commercio moda, valorizzandone l’identità e la competitività;

4. Cedolare Secca per i Distretti della Moda – per alleggerire il carico fiscale sui canoni di locazione dei locali commerciali nei distretti riconosciuti;

5. Credito d’Imposta per la Formazione del Personale – volto ad aggiornare le competenze degli addetti alla vendita, con focus su omnicanalità, sostenibilità e relazione col cliente.





Alla riunione hanno partecipato, oltre ad Assoesercenti, anche Confcommercio e Confesercenti, contribuendo a un confronto aperto e costruttivo sulle politiche a favore della distribuzione moda.

“Abbiamo portato al Tavolo della Moda – commenta il presidente di Assoesercenti Salvo Politino – la voce concreta di migliaia di esercenti che ogni giorno tengono accesa la luce nei centri storici e nelle periferie del Paese. Il commercio della moda è in prima linea in un cambiamento epocale: digitalizzazione, sostenibilità e nuova socialità degli acquisti sono le sfide che dobbiamo affrontare. Servono misure rapide, semplici e mirate per non disperdere un patrimonio economico e culturale italiano. Assoesercenti è pronta a fare la propria parte con spirito propositivo e senso di responsabilità”.

