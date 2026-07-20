Assoesercenti ha partecipato ai lavori del Tavolo della Moda, convocato a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy e presieduto dal ministro Adolfo Urso.

A rappresentare l’associazione il presidente nazionale, dott. Salvatore Politino, e la stilista Luciana Cavalli, titolare dell’omonimo brand, che hanno portato all’attenzione delle istituzioni le principali difficoltà delle imprese della moda e del commercio di abbigliamento.

I dati sulla demografia imprenditoriale confermano una fase complessa. Nel primo semestre 2026, a livello nazionale, le nuove iscrizioni sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del precedente anno, mentre le cancellazioni sono aumentate di circa il 53%, determinando un forte peggioramento del saldo del comparto.





In Sicilia il saldo resta negativo, ma migliora di circa il 23% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla riduzione delle cancellazioni. Preoccupa, tuttavia, il calo di circa il 16% delle nuove iscrizioni, che segnala una minore propensione ad avviare nuove attività.

Assoesercenti, durante il confronto, ha evidenziato la necessità di sostenere l’intera filiera, dalla produzione al commercio, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese, ai laboratori artigianali e alle realtà del Mezzogiorno. Tra le priorità indicate: accesso al credito, digitalizzazione, formazione, internazionalizzazione, ricambio generazionale e tutela del Made in Italy.





A margine dell’incontro, Politino e Cavalli hanno avuto un cordiale confronto con il ministro Urso, confermando la disponibilità di Assoesercenti a collaborare con le istituzioni.

“Il settore moda è uno dei pilastri del Made in Italy, ma i dati mostrano difficoltà che non possono essere sottovalutate – ha dichiarato Politino -. Occorrono misure concrete per sostenere soprattutto le piccole imprese e i territori più fragili, a partire dalla Sicilia”.

Luciana Cavalli ha aggiunto: “La moda rappresenta creatività, artigianalità e identità italiana. Per tutelarla servono investimenti, formazione e maggiore attenzione alle imprese, ai laboratori e ai giovani talenti”.

Assoesercenti ha infine espresso apprezzamento al ministro Urso e al Mimit per il confronto, confermando il proprio impegno a favore delle imprese e del Made in Italy.

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