Palermo 21 marzo 2024 – I 200 lavoratori somministrati in missione presso l’Ast, per conto dell’agenzia interinale Temporary, sono ancora senza stipendio. L’ultima busta paga, a tutti i dipendenti diretti Ast è arrivata puntualmente il 27 febbraio. Gli autisti con il contratto di lavoro in somministrazione invece ancora aspettano.



“E’ il terzo mese consecutivo che gli stipendi vengono pagati con almeno dieci giorni di ritardo. I lavoratori somministrati non possono vivere nell’incertezza delle proprie retribuzioni e della propria stabilità lavorativa ed economica – dichiarano per Nidil Cgil Francesco Brugnone e Andrea Gattuso, per Felsa Cisl Giuseppe Cusimano e Giuseppe Davì e per Uiltemp Uil Danilo Borrelli ed Enrico Raineri – Tutto ciò non è più tollerabile, soprattutto avendo certezza del venir meno delle difficoltà economiche paventate in passato dall’agenzia Temporary”.



Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltem Uil hanno inviato ieri una richiesta urgente di incontro alla Temporary.



“Se non riceveremo risposte entro questa settimana, metteremo in atto tutte le azioni necessarie a tutela dei lavoratori- aggiungono le tre organizzazioni sindacali – Siamo dinanzi all’ennesimo caso in cui le aziende, nel caso specifico Temporary, pretendono lo svolgimento dell’attività lavorativa ma non ritengono necessario garantire puntualità e certezza delle retribuzioni. Forse i lavoratori somministrati non hanno gli stessi diritti dei lavoratori diretti dell’Ast? O si pensa che i lavoratori somministrati non abbiano scadenze, mutui, famiglie, affitti da dover sostenere, garantire e mantenere?”.









Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.