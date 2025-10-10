“Siamo vicini al Centro Padre Nostro per il vile atto vandalico subito contro il poliambulatorio di prossimità intitolato al Beato don Pino Puglisi e monsignor Guido Sansavini, nel quartiere dello Zen. Grave prendere di mira un luogo di aggregazione e contrasto al degrado sociale e presidio di legalità, fondamentale soprattutto in queste realtà dove l’illegalità e la criminalità fanno sentire la loro presenza approfittando a volte dell’assenza dello Stato”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami. “Questo atto non fa che confermare, che la scelta di creare in questi quartieri, strutture di assistenza e vicinanza alle famiglie bisognose, è quella giusta. Per rilanciare i nostri quartieri, per dare un segno concreto di rinascita e rispetto della dignità dei cittadini che vi abitano, bisogna portare avanti queste iniziative. Noi siamo sempre pronti a fare la nostra parte” conclude Badami.





