Promuovere l’autonomia delle persone con disturbi dello spettro autistico attraverso strumenti digitali all’avanguardia: è questa la missione di “Autismo 4.0: Inclusione Digitale e Terapia Immersiva”, un progetto sperimentale che segna un importante passo avanti nell’integrazione tra scienza, tecnologia e riabilitazione.

Coordinato dall’Avv. Salvatore Seminara, rappresentante dell’ASP di Palermo nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Casa del Fanciullo, il progetto mira a offrire nuove opportunità terapeutiche per sviluppare competenze sociali, relazionali ed emotive, grazie all’uso di realtà virtuale immersiva e intelligenza artificiale.

La Fondazione Casa del Fanciullo

La Fondazione Casa del Fanciullo da anni si occupa di riabilitazione ambulatoriale, funzionale e sociale di pazienti affetti da patologie del neurosviluppo (Disturbi dello Spettro Autistico, in particolare), deficit Neurosensoriali, Patologie Neurodegenerative e Neuromuscolari dell’età evolutiva e dell’età adulta.

Gli individui affetti da DSA presentano deficit nella comunicazione e nell’interazione sociale, e comportamenti e interessi ripetitivi. Attraverso la ripetitività di alcune azioni e l’isolamento sociale, le persone autistiche si immergono in una condizione a sé, così da difendersi dalla sovra-stimolazione dell’ambiente circostante

Le tradizionali terapie tendono a consolidare approcci funzionali, ma hanno il limite di essere applicate in pochi contesti aggravando il deficit di comportamento adattivo a contesti sociali diversi dalla famiglia.

Per tale ragione la Casa del Fanciullo si è posta l’obiettivo di avviare presso il Centro di riabilitazione di Carini, progetti sperimentali che, utilizzando le più moderne tecnologie (Realtà Virtuale, intelligenza artificiale), e che possano aiutare gli utenti, sotto la sfera della socialità

Tra quelli già realizzati vi è Il progetto “Autismo 4.0: Inclusione Digitale e Terapia Immersiva” coordinato dall’Avv. Salvatore Seminara, rappresentante dell’ASP di Palermo in seno al CDA della Fondazione che ha dichiarato “a tal fine, è stata realizzata una stanza immersiva terapeutica con tecnologia VR (Virtual Reality) il cui scopo è creare una combinazione di stimoli sensoriali in grado di generare, nel cervello dell’utente, la percezione di un ambiente e di oggetti che vengono sentiti come reali. Il paziente avrà la sensazione di trovarsi in un ambiente comune… un supermercato, un parco, un aereo… e beneficiare di stimolazioni sensoriali che favoriscono lo sviluppo delle abilità emotive, relazionali e sociali, con la guida del personale del centro di riabilitazione. Già dalle prossime settimane è stata prevista l’implementazione, nei setting riabilitativi dei pazienti autistici, dei detti sistemi di realtà immersiva, idonei a fornire al bambino nuovi scenari visivi dove apprendere nuove strategie di comportamento e interazione sociale. L’obiettivo del progetto è rendere gli utenti con disturbo dello spettro autistico il più possibile autonomi nella vita quotidiana” .

La Fondazione Casa del Fanciullo è nata nel 1967 con la finalità principale di ospitare bambini abbandonati, l’ I.P.A.B. Casa del Fanciullo di Carini è un Ente pubblico non territoriale, eretto in Ente morale con D.P.R. n. 561 del 17/9/75.

L’Ente, con decreto dell’Assessorato Enti Locali Regione Sicilia n.69 del 27.3.1987, è stato dichiarato Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza.

Con decreto n.11938 del 30.7.94, l’assessore alla Sanità della Regione Sicilia ha iscritto questo Ente Morale all’albo di cui all’art.14 della L.R. n.68 del 18/4/81 per la riabilitazione psico-motoria e di assistenza in regime ambulatoriale di n.38 soggetti portatori di handicap psico-fisici.

Dall’1 Marzo 1997 l’Ente opera in convenzione con l’A.S.P. n.6 di Palermo per l’erogazione di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale di soggetti diversamente abili, ai sensi dell’art.3 della legge n.104 del 1992, con due moduli di riabilitazione integrata ambulatoriale per un totale di 76 prestazioni giornaliere. Altresì, dall’1/11/2015 è stata attivata la convenzione con l’A.S.P. n.6 di Palermo per n.9 prestazioni giornaliere di riabilitazione integrata domiciliare.





