Autismo, il Parco delle Madonie è accoglienza

di Press Service

14/07/2023

Il Parco è accoglienza in tutte le sue forme ed è

un contenitore di ricchezze da scoprire e modellare. È bello, dunque,

pensare che ci sono attimi in cui, almeno una volta nella vita, si può

pensare di aver fatto bene ad operare ed agire in virtù di qualcosa che,

forse altri, avrebbero precluso del tutto, levando all’idea corale, ogni

possibilità sul nascere e seguendo la logica secondo la quale, una

persona affetta da autismo, non possa realmente sperare di sentirsi

realizzato e trascorrere giornate, in un contesto sociale diverso da

quello familiare.

Dissociato, assente, impaziente, limitato, questi sarebbero i termini

usati, lontani dalla vera realtà e, noi più vicini alla logica

dell’incanto, rispetto a quella del disincanto, abbiamo cercato di

rendere unici, alcuni momenti della vita di un ragazzo autistico.

Nel Parco delle Madonie, ogni forma di inclusione sociale merita di

essere vissuta per esprimere al meglio le potenzialità di tutti, e far

comprendere che questo non è poi così difficile da attuarsi.

L’emozione nasce, quando la persona autistica ospitata dall’Ente Parco,

ha raggiunto una propria consapevolezza che è fatta di concretezza ed è,

realisticamente vissuta con la propria condizione di soggetto autonomo,

senza sentirsi un “diverso”, perché è condotta, attraverso un concetto

di apertura mentale che, è fatto di dialogo e di condivisione.

Siamo orgogliosi- “dice il commissario straordinario dell’Ente Parco-

Caltagirone”- di rendere visibile e dar voce alla testimonianza di

Giuseppe, un ragazzo di Scillato che, grazie alla sua famiglia, alla sua

caparbietà, ed estrema sintesi riflessiva, oggi si racconta agli altri e

parla con libertà della sua forma di autismo che non lo ha mai

condizionato, privandolo del suo spazio sociale.

Giuseppe ha fatto uno stage nel Parco delle Madonie per scrivere la sua

tesi di laurea, accompagnato dai dipendenti nel tutoraggio, così come

previsto nell’ambito dei suoi studi.

Durante il suo percorso, ha ancor di più, focalizzato bene

l’attaccamento alla sua terra natia, in cui vuole vivere e lavorare per

raggiungere ambiziosi traguardi lavorativi. La sua tesi, è stata

orientata al turismo, perché lo ritiene uno strumento importante, tale

da riuscire ad attrarre sul territorio altri giovani e far conoscere ad

altri il Parco delle Madonie.

Ed è così –“conclude il Commissario Caltagirone”, che voglio raccontare

questo piccolo vissuto nel Parco delle Madonie, attraverso le sue

parole.

Giuseppe così si esprime: “La mia esperienza come tirocinante presso

l’Ente Parco Madonie è stata indelebile. In questa sede, ho avuto modo

di approfondire ulteriori conoscenze sul territorio madonita nel quale

vi risiedo tuttora, dimostrandone particolare attaccamento. Ci tengo a

ringraziare di cuore il commissario Caltagirone, tutti i funzionari e

gli impiegati che mi hanno accolto come uno di famiglia. Solo pochi

giorni fa, ho conseguito la laurea triennale in Scienze del Turismo

preparando una tesi di laurea arricchita con delle informazioni assunte

durante il tirocinio.

Per questo motivo e per ringraziare l’Ente Parco delle Madonie per la

disponibilità dimostratami, ho consegnato una copia della mia tesi di

laurea, nelle mani del Commissario dr. Caltagirone. Il mio essere

autistico deve essere un merito, affinché io possa entrare a far parte

di questo settore lavorativo.

Ora più che mai, c’è bisogno di mani giovani come me, che possano

contribuire a valorizzare il territorio madonita non solo dal punto di

vista turistico ma anche economico, sociale e sanitario.

Come non pochi giovani madonita, voglio difendere il mio territorio,

tutelarlo e farlo conoscere e far capire anche che l’autismo può e deve

essere considerato un valore aggiunto e non un peso.

Grazie

Giuseppe

