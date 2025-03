Ortigia Siracusa, 9 marzo 2025 – Da oggi, domenica 9 marzo a mercoledì 9 aprile, nella prestigiosa sala “piazza” dell’Ortea Palace Hotel, Sicily – Autograph Collection è aperta al pubblico l’esposizione di sculture “NOSTOI” dell’artista Stefania Pennacchio, a cura di Federica Cadamuro Morgante.

“NOSTOI” è composta da sei opere scultoree dell’artista che introdurranno il visitatore al tema dei nostoi ovvero dei “ritorni” in greco antico. I nostoi non sono solo un atto fisico narrato nelle vicende di celebri eroi come Ulisse, ma anche una riflessione sull’identità, la memoria, la riconciliazione con il passato e la ricerca dei luoghi di provenienza. E’ un archetipo che ha continuato a ispirare nei secoli artisti, scrittori, sceneggiatori.

L’interpretazione scultorea di Stefania Pennacchio sui nostoi è il risultato di una ricerca dell’artista che unisce l’amore per l’estetica greco-classica alla contemporaneità e al mondo del femminile.

Questa edizione di “NOSTOI” patrocinata dalla Leucò Art Gallery di Siracusa nasce da una declinazione dell’originale progetto “NOSTOI. Il ritorno degli eroi” di Stefania Pennacchio curato da Federica Cadamuro Morgante e presentato nel 2019 a Salò, in collaborazione con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e con la partecipazione del Professore Giordano Bruno Guerri.

Ma la ricerca sul tema dei nostoi non si è conclusa per Stefania Pennacchio e le opere esposte nella “piazza” sono la prova di questo percorso che si arricchisce costantemente. L’artista plasma ed estrae dal fuoco nuovi volti umani e oggetti iconici, che si trovano sospesi tra la mitologia e un’introspezione umana, a cui Stefania attribuisce particolare importanza. Terracotta e bronzo sono i materiali con cui l’artista esprime ciò che ha appreso nel corso della sua vita, attraverso un continuo confronto con le eredità delle proprie origini, legate alle sponde calabresi dell’antico Mar Ionio.

“Siamo onorati di ospitare all’interno della nostra “agorà” la mostra di questa importante artista contemporanea. Questa esposizione rappresenta un’opportunità unica per i nostri ospiti e per la comunità locale di immergersi nell’arte contemporanea e di apprezzare il talento straordinario di un’artista del nostro territorio. Crediamo fermamente nel supporto agli artisti locali e siamo orgogliosi di poter offrire uno spazio dove la creatività può prosperare e ispirare, per continuare a costruire connessioni sempre più significative nella città di Siracusa.” ha dichiarato Pippo Russotti – Managing Director di Russotti Gestioni Hotel.

L’ingresso alla mostra è libero.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle opere contattare Leucò Art Gallery all’indirizzo e-mail info@leucoartgallery.com o visitare il sito www.leucoartgallery.com





Luogo: ORTEA PALACE AUTOGRAPH COLLECTION – ORTIGIA SIRACUSA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.