Si è svolta ieri mattina, presso l’Hotel Nettuno, la cerimonia di premiazione del Campionato Sociale 2025 promossa dall’Automobile Club Catania. Un appuntamento molto partecipato che ha celebrato l’impegno e la passione dei piloti che si sono distinti nel corso dell’anno sportivo. Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio, il presidente del Comitato Regionale degli Automobile Club siciliani Massimo Rinaldi, la direttrice dell’ACI Catania Rita Caruso e il fiduciario provinciale ACI Catania Roberto Zappulla. La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di riconoscimento per i campioni delle diverse categorie, ma anche un’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta e guardare alle prossime sfide, a partire dalla 49ª edizione della storica Catania Etna, in programma il 9 e 10 maggio prossimi.





Nel suo intervento, il presidente Maurizio Magnano San Lio ha sottolineato come il bilancio dell’anno appena concluso sia particolarmente positivo. “Abbiamo registrato il ritorno in grande stile della Catania Etna, che è stato un vero successo – ha spiegato – con numerosi riconoscimenti ricevuti, primo fra tutti quello dei piloti. Un riscontro che rappresenta la soddisfazione più importante perché testimonia la qualità dell’impegno rivolto agli appassionati sportivi. La giornata di oggi – ha proseguito – rappresenta un momento importante per dare il giusto riconoscimento alla passione e all’impegno dei piloti, ma anche per progettare il futuro più immediato, a partire dalla 49ª edizione della Catania Etna, per la quale sono già stati avviati contatti con gli enti locali e messe in moto le attività organizzative con l’obiettivo di raggiungere, se non superare, i risultati dello scorso anno. Tra le iniziative in programma abbiamo anche il corso per commissari di gara previsto l’11, 12 e 13 marzo. L’Automobile Club Catania, accanto alla propria attività istituzionale, sta intensificando l’impegno nel settore sportivo – ha concluso – per offrire agli appassionati un servizio sempre più completo e aggiornato”.





Il presidente del Comitato Regionale degli Automobile Club siciliani, Massimo Rinaldi, ha ricordato come Catania sia considerata la culla della velocità in salita. “La Catania Etna – ha detto – vanta una tradizione lunghissima e un pubblico particolarmente affezionato. Proprio l’entusiasmo del pubblico ha talvolta comportato limitazioni all’accesso nelle ultime edizioni. In tal senso, è in corso un lavoro congiunto con l’Automobile Club Catania per individuare soluzioni organizzative che consentano di garantire nuovamente la presenza del pubblico in sicurezza, con l’obiettivo – ha concluso – di restituire alla Sicilia e all’Italia intera una manifestazione di grande tradizione e prestigio”. Anche Carlo Alessi, presidente dell’Automobile Club Caltanissetta, ha evidenziato come la Catania Etna rappresenti un patrimonio siciliano. “La Sicilia – ha sottolineato – riveste un ruolo centrale nello sport automobilistico nazionale per numero di piloti, licenziati e gare organizzate, oltre a poter vantare competizioni di assoluto prestigio come la Catania Etna e la Targa Florio. Un sistema che può contare anche su importanti autodromi e che guarda con fiducia alla possibilità di recuperare pienamente realtà come l’Autodromo di Pergusa, altro patrimonio sportivo della Regione”.





Nel corso della cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti per l’impegno profuso nell’Automobile Club a Massimo Rinaldi, a Carlo Alessi, a Enrico Grimaldi, vicepresidente dell’Automobile Club Catania, nel trentesimo anniversario della presidenza della Scuderia Etna, e a Francesco Li Volsi, vicepresidente del Catania Club Alfa Romeo, associazione che ha contribuito a riportare in auge ‘Ruote nella Storia’, prestigioso format di ACI Storico.

La premiazione si è quindi conclusa con la consegna dei riconoscimenti ai campioni delle varie categorie del Campionato Sociale 2025. Campione Assoluto è risultato Giuseppe Angilello, applaudito dai presenti per il brillante risultato ottenuto. L’Automobile Club Catania conferma così il proprio impegno nella promozione e valorizzazione dello sport automobilistico, con uno sguardo saldo alla tradizione e una progettualità concreta rivolta al futuro.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.