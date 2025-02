“Il sistema ETS, concepito per ridurre le emissioni di gas serra, impone alle compagnie di navigazione un pesante onere fiscale che, a sua volta, ha ricadute dirette sulle aziende siciliane ed in particolare sul comparto dell’autotrasporto. Chiediamo al Governo nazionale di essere un interlocutore con le Istituzioni europee e regionali coerente con le politiche nazionali sull’intermodalità del trasporto merci che hanno orientato le imprese del settore ad investimenti economici importanti per garantire un servizio efficiente da e per la Sicilia.”

Lo dichiara il deputato regionale Mpa, On. Giuseppe Lombardo, che ha presentato un’interrogazione in cui si chiedono al governo regionale misure urgenti a sostegno del comparto degli autotrasportatori siciliani.

“Non possiamo rimanere indifferenti – prosegue Giuseppe Lombardo – di fronte all’ennesimo ‘costo dell’insularità’ che rischia di minacciare la stessa competitività dell’export siciliano. Chiediamo al Governo regionale, che si è sempre dimostrato sensibile ai temi legati alla condizione di insularità della nostra regione, l’introduzione di misure urgenti che supportino le imprese siciliane esposte agli effetti del sistema ETS, evitando che la nostra economia, già vulnerabile, subisca danni irreparabili. La Sicilia ha bisogno di un’azione concreta per garantire la competitività del suo export e la stabilità del settore dei trasporti, vitale per il suo sviluppo economico”.

