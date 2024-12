È stata avviata oggi, con la firma del Direttore Generale dell’Irsap, Gaetano Collura, la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’agglomerato industriale di Carini.

Saranno pari a 8 milioni di euro i fondi previsti dal progetto che prevede interventi in diverse strade dell’insediamento industriale alle porte di Palermo: Via Don Luigi Sturzo, Via Padre Francesco Randazzo, Via Angelo Russello, Via Don Lorenzo Milani, Via Galileo Galilei, Via Matteo Picone, Via Archimede, Via Don Antonio Cataldo e Via Mariano Di Trapani.

Tra le opere da compiere è prevista la realizzazione di rotatorie stradali, il rifacimento del manto stradale, il rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti, il rifacimento delle barriere di protezione stradale e delle reti di protezione, la manutenzione dei marciapiedi e delle caditoie stradali, la segnaletica stradale e il completamento illuminazione stradale.

Il progetto fa parte del Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell’IRSAP ed è stato finanziato con i contribuiti previsti dalla legge regionale 10/08/2022, n. 16. La realizzazione dei lavori rientra nell’Accordo fra IRFIS Fin Sicilia, Assessore regionale Attività Produttive e IRSAP, sottoscritto nello scorso mese di ottobre, per l’attribuzione a IRSAP delle funzioni di soggetto attuatore e di stazione appaltante, mentre le modalità operative sono state concordare tra il comune di Carini e l’IRSAP con l’Accordo stipulato a novembre scorso.

