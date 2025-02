Anche quest’anno, l’Ugl Catania è lieta di accogliere i giovani del Servizio Civile Universale nell’ambito del progetto “Educare all’assistenza e alla coesione”. Tale progetto è promosso dagli enti Eiset e Opes e si svolgerà nelle due sedi di Ugl Catania: quella di via Teatro Massimo 34 e quella di via Torre Alessi 9.

Il bando, che scade alle 14.00 del 18 febbraio 2025, è rivolto ad aspiranti volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni) in possesso di Spid (di livello 2), che potranno essere impegnati nel Servizio civile universale per 12 mesi (con un rimborso spese mensile di 507 euro). Per candidarsi alle selezioni è già attivo il link alla pagina https://domandaonline.serviziocivile.it, dove si dovrà selezionare il progetto tra le proposte presenti, completare i propri dati personali ed inserire il curriculum vitae.

Per eventuali informazioni ulteriori e richieste di chiarimento, la Segreteria territoriale è a disposizione telefonando allo 095 325863 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00) oppure tramite e-mail all’indirizzo serviziocivile@ugl-catania.it.

«Siamo orgogliosi di offrire l’opportunità a ragazzi e ragazze di dedicarsi al territorio – afferma il segretario territoriale dell’Ugl Etnea Giovanni Musumeci – mettendo le proprie competenze e il proprio entusiasmo al servizio della comunità».

«Per i giovani partecipanti – conclude Musumeci – questa esperienza rappresenta non solo un’opportunità di crescita personale e professionale, ma anche un modo per fare la differenza, entrando in contatto con le necessità reali del territorio e rafforzando il senso di appartenenza alla propria comunità».





