La salute mentale di bambini e adolescenti è una priorità sempre più urgente. Come possiamo garantire loro il giusto supporto?

CEIPES ETS– Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e Sviluppo – ha una risposta concreta: il Metodo LTC (Let’s Talk about Children), un innovativo approccio preventivo che mette al centro le famiglie e rafforza la collaborazione tra scuola, sanità e servizi sociali.

Di tutto questo si discuterà il 28 marzo, dalle 15:00, presso la sede CEIPES di via Francesco Maria Alias 20, a Palermo, durante l’evento “Benessere Psicologico ed Educazione con il metodo LTC”.





Un’occasione di confronto per conoscere più da vicino il progetto europeo “Let’s Talk about Children in Europe” (LTC), finanziato dal programma EU4Health, e per scoprire come questo metodo possa trasformare il supporto psicologico nel contesto siciliano.

Durante la conferenza verranno approfonditi:

✔ I risultati già ottenuti nell’implementazione del metodo LTC;

✔ Le prospettive future per la sua integrazione nei sistemi scolastici, sanitari e sociali;

✔ Il ruolo della formazione per insegnanti, operatori sanitari e assistenti sociali.





Il Metodo LTC si basa su un approccio relazionale, cognitivo e comportamentale, mirato a prevenire disagi e a potenziare le risorse delle famiglie, prima che si sviluppino problematiche più complesse.

L’evento è rivolto a docenti, psicologi, assistenti sociali, educatori, dirigenti scolastici, operatori sanitari e istituzioni, che avranno l’opportunità di confrontarsi e costruire insieme una rete di supporto per il benessere delle nuove generazioni.

Per per maggiori informazioni, contattare Sara Vivirito – sara.vivirito@ceipes.org | +39 3891078217

Per confermare la propria partecipazione, compilare il form a questo link.





Luogo: CEIPES ETS, Via Francesco Maria Alias, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

