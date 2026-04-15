“È necessario intervenire con urgenza per correggere una misura che, così com’è, rischia di essere profondamente iniqua”.

Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa–Grande Sicilia, on. Santo Primavera, che ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Al centro dell’iniziativa, la richiesta di revisione dell’articolo 57 della legge regionale n. 1/2026, che disciplina il contributo economico per il sostegno alle spese di locazione e che attualmente prevede, tra i requisiti di accesso, la presenza di almeno tre componenti nel nucleo familiare.





“Si tratta di un criterio che non tiene conto della realtà sociale ed economica attuale”, evidenzia Primavera.

“Oggi sempre più cittadini vivono da soli o in nuclei familiari ridotti, spesso anziani o persone in condizioni di fragilità economica. Escluderli a priori significa negare un sostegno proprio a chi ne ha maggiore bisogno”.

Il deputato sottolinea come l’aumento dei costi degli affitti e le difficoltà di accesso alla casa rendano indispensabile un approccio più inclusivo e aderente ai cambiamenti demografici: “Non possiamo continuare a basare le politiche sociali su schemi superati. Serve una visione moderna, che guardi alle reali condizioni economiche e non a parametri numerici rigidi”.





Da qui la richiesta al Governo regionale di intervenire per garantire maggiore equità nell’accesso ai contributi: “Occorre superare il vincolo dei tre componenti e adottare criteri che tengano conto delle effettive condizioni di disagio. È una questione di giustizia sociale e di rispetto del principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione”.

“L’obiettivo è chiaro”, conclude Primavera, “Ampliare la platea dei beneficiari e rendere il sostegno abitativo uno strumento realmente efficace, capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini siciliani”.

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