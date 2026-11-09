Palermo 9 novembre 2026 – «Su un totale di 9.956 idonei dei primi anni, solo 281 risultano assegnatari della borsa di studio. Nemmeno il 3 per cento. Vuol dire che su 9.675 ragazze e ragazzi, restano senza il sostegno che auspicano. Questa non è una graduatoria: è un certificato di esclusione». Così Fabio Cirino, segretario generale della Flc Cgil Palermo e Dario Fazzese, segretario Cgil Palermo, commentano i dati, forniti dall’Udu Palermo, sugli esiti della graduatoria Ersu per le borse di studio per il 2026/2027.

«Esprimiamo piena solidarietà agli studenti che stanno protestando e condividiamo le loro ragioni – proseguono Cirino e Fazzese – La figura dell’idoneo non beneficiario è un’anomalia che in Sicilia assume proporzioni inaccettabili. Lo studente idoneo ha già dimostrato, con il proprio Isee e con i requisiti di merito, di avere diritto alla borsa. Negargliela per mancanza di fondi significa trasformare un diritto in una lotteria».

«Tra caro affitti, costo dei trasporti, libri e spese quotidiane – sottolineano Cirino e Fazzese – per molte famiglie, soprattutto per fuori sede e pendolari, la borsa di studio è la condizione stessa per potersi iscrivere e restare all’università. Garantire il diritto allo studio significa anche garantire il diritto dei giovani a restare in Sicilia».

Flc e Cgil chiedono uno stanziamento regionale aggiuntivo e immediato per avvicinarsi o raggiungere il 100 per cento degli idonei. non lasciare così gli studenti nell’incertezza fino aal fine dell’anno. “La copertura totale delle borse – aggiungono Cirino e Fazzese – deve diventare la regola ogni anno e non l’esito di interventi tampone. Chiediamo inoltre un incremento del Fondo integrativo statale, tempi certi per l’erogazione delle borse, per non lasciare gli studenti nell’incertezza fino a fine anno, e il rafforzamento degli altri servizi come alloggi, mense, trasporti. Sollecitiamo pertanto un tavolo di confronto urgente con i vertici dell’Ersu e con l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, aperto alle rappresentanze studentesche e alle organizzazioni sindacali, per verificare le risorse disponibili e definire un percorso verso la copertura integrale”.

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