Nel sistema delle misure a tutela delle vittime di violenza di genere, il braccialetto elettronico rappresenta uno strumento di supporto all’attuazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, rafforzati anche dagli interventi normativi introdotti con la legge n. 69/2019 (c.d. “Codice Rosso”).

La ratio della misura è quella di rendere più incisiva la protezione della persona offesa, affiancando al provvedimento giudiziario un controllo a distanza idoneo a prevenire condotte lesive.





Proprio in questa prospettiva, il tema dell’effettività assume un ruolo centrale. Ogni misura di tutela, infatti, esprime pienamente la propria funzione nella misura in cui risulta concretamente operativa, continua e tecnicamente affidabile.

In termini generali, e in una prospettiva sistematica, può quindi ritenersi che eventuali criticità relative alla disponibilità o al funzionamento degli strumenti non incidano sul valore della previsione normativa, ma sulla capacità di tradursi in una protezione effettiva.





Da ciò deriva l’opportunità di mantenere una costante attenzione agli aspetti applicativi e organizzativi che accompagnano tali misure, affinché possano esprimere al meglio la loro funzione preventiva.

Si tratta, dunque, di una riflessione di carattere generale che intende valorizzare strumenti già esistenti, nella consapevolezza che, in un ambito così delicato, l’efficacia della tutela si misura soprattutto nella sua concreta attuazione.

In tale contesto, l’attenzione dell’operatore del diritto non può che rivolgersi all’effettiva funzionalità degli strumenti di tutela, nella consapevolezza che la protezione dei diritti passa, prima di tutto, dalla loro concreta attuazione.

Avv. Cinzia Minì Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità e Contrasto – Segreteria Comunale UDC città di Palermo

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