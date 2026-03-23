È un progetto musicale che mette in dialogo due grandi tradizioni culturali: la canzone brasiliana e la poesia della lingua italiana. Lo spettacolo riunisce alcune tra le più belle composizioni brasiliane tradotte in italiano da autori come Sergio Bardotti, Bruno Lauzi e Sergio Endrigo, creando un raffinato Ponte artistico tra due mondi Uniti dalla stessa sensibilità poetica.

Protagonista dello spettacolo è Pamela Barone, interprete intensa ed elegante, capace di restituire ogni brano con passione, autenticità e grande forza espressiva. La sua voce accompagna il pubblico in un percorso emozionale che alterna energia ritmica e abbandono lirico, attraversando melodie senza tempo e le calde sonorità carioca e baiane.





La band si muove nel linguaggio Afro brasiliano, lasciando spazi anche a momenti di grande lirismo nel ricordo del poeta Vinicius De Moraes, figura centrale della cultura brasiliana e profondamente amata anche in Italia. L’idea del progetto nasce da Sebastiano Alioto, batterista della band, che ha avuto l’onore di suonare con Toquinho. Alle percussioni Gianni La Rosa, che come Vincenzo Palermo, ha dedicato la propria vita alla divulgazione della cultura brasiliana. Si aggiungono Riccardo Lo Bue al basso, Lino costa alla chitarra, Antonio zarcone al pianoforte e alla direzione della piccola orchestra. Per questo lo spettacolo non rinuncia a relegare al pubblico celebri citazioni della tradizione brasiliana e suggestive incursioni nel canto in lingua portoghese.





Quest’anno lo spettacolo rende omaggio ad una grandissima artista che ci ha recentemente lasciati: Ornella Vanoni, voce e simbolo dell’incontro tra Italia e Brasile. Il suo ricordo attraversa la scena come un filo luminoso, fatto di eleganza, profondità e verità espressiva. Accanto alla formazione storica, il progetto si arricchisce della presenza dei fiati, con Samuele Davi’ alla tromba e Gaspare Palazzolo al sax, e degli archi con Chiara Bellavia alla viola e Giulia Cusumano al violoncello, ampliando il respiro sonoro dei brani e valorizzandone le sfumature più intime e suggestive.





Come scriveva Vinicius: “Per fare un Samba con bellezza ci vuole un po’ di tristezza”.

È proprio in questo spazio sospeso tra nostalgia e gioia che prende forma Brasil Fala Italiano: un viaggio musicale fatto di memoria, passione, ritmo e poesia.

Giovedì 23 aprile 2026 ore 21:30

Real teatro Santa Cecilia

Biglietti disponibili presso Fondazione Brass Group

Platea €22 – Tribunetta €15 – Balconata €10 esclusi diritti di prevendita

Oppure contattando i seguenti nr : 091 77 82 860 – 091 77 82 300 – 334 73 91 972

Oppure scrivendo a: brasspalermo@gmail.com

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