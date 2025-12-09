Il roster del Presidentissimo Nino Tuzzolino nella sesta giornata del campionato di Serie D nel Girone A supera meritatamente 2-1 l’ ostico Godrano Five al termine di un match intenso, vibrante e aperto fino al termine. I picciotti di coach Massimo Zampardi (bravissimo il 52enne tecnico palermitano a saper gestire la squadra in una situazione di piena emergenza con tanti indisponibili, Gioele Errera, Giammarco Pantaleone, Salvo D’Amico, Giuseppe Romano, Claudio Alescio e Samuele Salamone), sbloccano il match nella prima frazione con il tapin vincente di David Loreto e all’ eurogol su tiro libero del bomber Sergio Maiorana. Ad inizio ripresa la sfortunata autorete di Piero Ventimiglia riapre le sorti della gara, ma nel momento cruciale sale in cattedra super Samuele Quattrocchi (MVP gara) che tra i pali si erge a protagonista indiscusso salvando ripetutamente la vittoria finale, tre punti d’oro e la zona play-off è agganciata.





Nella fase iniziale del primo tempo la Mediatrice C5 gioca con un buon possesso palla cercando di trovare la profondità nell’ ermetica retroguardia godranese. Ci provano Maiorana per ben due volte, Ventimiglia e Zampardi dalla distanza ma le loro conclusioni non trovano la via della rete, la sblocca al nono David Loreto pronto a deviare in porta con il suo tapin vincente finalizzando una bella azione da sinistra del bomber Sergio Maiorana che apparecchia al centro area un “cioccolattino” invitante per il forte laterale palermitano appostato al posto giusto al momento giusto. Gli ospiti provano a scuotersi ma trovano la retroguardia di casa ben disposta in campo, buonissima la prova di capitan Ale Zampardi, Manuel Gioè e Claudio Sireci (quest ultimo sempre prezioso nella fase calda del match) che dettano bene i tempi di giuoco per i compagni e bravi sulle chiusure in fase difensiva, da segnalare la gara di quantità e sacrificio per Gabriele Di Fresco e Piero Ventimiglia sempre importanti nello scacchiere di coach Zampardi.





Sono anzi i picciotti di coach Massimo Zampardi a sfiorare il raddoppio e con il portiere Alessandro Amarasco che compie tre interventi prodigiosi su Maiorana per ben due volte e su Di Fresco tra il quattordicesimo e il diciannovesimo. Nella parte finale di frazione, ancora la squadra di casa vicina al gol e ancora decisivo il portiere Amarasco si supera sui tiri a botta sicura di capitan Zampardi e Maiorana, mentre per il roster godranese è Mercante da destra ad avere la palla del pari ma il suo diagonale si spegne sul fondo. Al ventisettesimo il raddoppio per la formazione di casa con il tiro libero che il bomber Sergio Maiorana trasforma con un eurogol all’ incrocio dei pali imprendibile per Amarasco, parziale di 2-0 con cui si va all’ intervallo.





Nella ripresa, parte forte la compagine godranese dapprima con il diagonale di Giovanni La Monica da sinistra al primo che trova l’ opposizione del bravo portierone Samuele Quattrocchi di piede, poi con il tiro di Mercante al terzo che termina fuori e un minuto più tardi accorciando le distanze con la deviazione sfortunata di Piero Ventimiglia in area di rigore sul corner da destra di Simone Margarese. Il match si fa più interessante con la formazione di Cuttitta che avanza il baricentro alla ricerca del pari giocando la carta power play Amarasco e con il roster di casa ben chiuso e pronto nelle ripartenze micidiali. La formazione di coach Zampardi riesce ad essere pericolosa al sesto in contropiede con Maiorana da sinistra colpisce un clamoroso palo sul diagonale ad incrociare, al tredicesimo il portiere Amarasco salva in uscita su uno scatenato Maiorana, mentre al diciottesimo il baby Peppe Raia (ottimo il suo impatto nel match, buona la sua prova in crescendo, macina chilometri e recupera palloni fondamentali) calcia forte sottoporta, ottimo ancora super Amarasco che respinge, infine al ventisettesimo contropiede di Maiorana che scappa a sinistra smistando un pallone d’ oro al centro per Raia che in corsa sul versante opposto calcia a botta sicura sull’ uscita disperata di Amarasco, ma la conclusione termina di poco sul fondo. Sale in cattedra e diventa il protagonista in assoluto del match il giovane portiere di casa Samuele Quattrocchi classe 2003 cresciuto alla Scuola Calcio Mediatrice che para veramente l’impossibile.





Strepitoso al quinto deviando il diagonale da sinistra di capitan Morici, si ripete nove minuti più tardi sulla deviazione sottoporta ancora di Morici. Ospiti pericolosi con l’incrocio dei pali al decimo colpito da Margarese e a nove dal termine con Mercante il cui tapin sottoporta termina incredibilmente al lato. In un concitato finale ancora Quattrocchi decisamente superlativo, tiene a galla i suoi con gli ospiti che attaccano in maniera arrembante, diventa una sfida personale contro Mercante dapprima al ventottesimo con una deviazione prodigiosa sulla girata da due passi e al trentesimo deviando in corner il tiro dal limite. Infine ancora super Samuele Quattrocchi scrive i titoli di coda, monumentale al primo minuto di recupero quando devia in angolo il tiro scagliato a botta sicura da Margarese destinato sul set, e dopo ben quattro minuti di recupero giunge il triplice fischio finale che fa esplodere di gioia il Mediatrice Stadium per la vittoria meritata della Mediatrice C5 che conquista tre punti d’oro e aggancia la zona play-off.





Un plauso finale per l’ ottimo lavoro svolto in questi mesi e per i risultati conseguiti va dedicato alla Dirigenza, allo Staff Tecnico, a coach Massimo Zampardi e a tutti i calcettisti convocati compresi anche chi non ha potuto effettuare alcun minutaggio vedi il baby Gaetano Caruso e l’ infortunato Salvo D’Amico che ieri pomeriggio in panchina hanno incitato i propri compagni per tutta la gara.

Infine un ringraziamento speciale va ai nostri splendidi supporters che sfidando il freddo e la pioggia hanno spinto la squadra alla vittoria, questa è una grande famiglia chiamata ASD MEDIATRICE C5.





Il Tabellino della gara:

MEDIATRICE C5 – Godrano Five = 2-1 (pt 2-0)

Le Formazioni in campo:

MEDIATRICE C5: Quattrocchi, Gioè, Ventimiglia, A. Zampardi, Loreto, Maiorana, D’ Amico, Di Fresco, Raia, Sireci, Caruso. ALL. MASSIMO ZAMPARDI

Godrano Five: Amarasco, Mercante, A. Re, Cannella, Giu. La Monica, Margarese, Gio. La Monica, Morici, Sclafani, G. Re. DIR. ACC. Emanuele Salvatore Cuttitta

Arbitro: Pietro Fardella di Palermo

Marcatori: 9,40 pt D. Loreto(M), 27 pt S. Maiorana(M); 4 st aut. P. Ventimiglia(G).

Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.