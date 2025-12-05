Una giornata speciale, che resterà nella storia del Calcio Club SV a conferma della crescita di una società che guarda al futuro. Lo stage selettivo dell’Acf Fiorentina, organizzato dal club etneo, ha radunato 127 atleti, classe 2012-2013, in rappresentanza di 45 società siciliane. Una giornata ricca – che segue a distanza di sei mesi il momento che ha battezzato l’affiliazione con il club vuola – che ha vissuto due momenti di lavoro, particolarmente apprezzati dagli stessi tecnici viola.





Nella mattina, nella splendida location della Casa del Vendemmiatore a Santa Venerina, si è tenuta la conferenza di presentazione dello stage, che ha registrato un successo straordinario in termini di pubblico. L’incontro ha visto la partecipazione del responsabile scouting Tonino Bucci e di Allen Tempestini, responsabile di scovare talenti in Calabria e anche nel Sud Italia. Un appuntamento ricco di contenuti, in cui si è parlato di metodo, calcio giovanile, valori e storia sportiva.





Dopo i saluti dell’assessore allo Sport del comune etneo Rosario Di Maria, i dirigenti del club etneo hanno parlato nei loro interventi del laborioso piano di programmazione che ha portato all’appuntamento selettivo, al quale hanno partecipato anche diversi osservatori. Il vice presidente Antonio Sardo, particolarmente emozionato, ha parlato del valore educativo del calcio, ma anche dell’importanza di vivere questo momento come un’opportunità di confronto e di crescita. Stesso aspetto sottolineato da Pasquale Sanseverino, ex giocatore professionista e oggi responsabile scouting. Il direttore generale Salvo Di Gregorio ha ricordato il lavoro svolto in questi mesi, ringraziando le società partecipanti. Andrea Rizza, responsabile scuola calcio e sostenitore dei viola da sempre, ha sottolineato il valore assoluto della presenza dell’Acf Fiorentina e manifestato orgoglio per la dirigenza e le famiglie.





Tonino Bucci ha evidenziato la riuscita dell’incontro al quale hanno partecipato oltre 200 persone – tra giovani, tecnici e famiglie – ribadendo la forza del dialogo e dell’incontro come strumenti essenziali per far crescere un movimento sano e ambizioso. Nel pomeriggio lo stadio di Santa Venerina si è trasformato in un centro pulsante di entusiasmo: 127 ragazzi, classi 2012-2013, provenienti da tutta la Sicilia, hanno risposto all’invito del Calcio Club SV, vivendo un’esperienza di confronto, condivisione e crescita tecnica con i tecnici dell’Acf Fiorentina.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.