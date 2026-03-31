Tre giornate di visite guidate nella dimora storica privata nel cuore di Caltagirone. Dal Medioevo al Settecento, un percorso tra saloni, affreschi e ambienti ipogei.

Palazzo Spadaro Libertini, dimora storica privata situata nel centro storico di Caltagirone, apre le proprie sale di rappresentanza in occasione della Pasqua 2026 con tre giornate di visite guidate: sabato 4 aprile, lunedì 6 aprile e sabato 11 aprile, alle ore 16:00. La durata prevista è di circa 60 minuti.

Ricostruito tra il 1725 e il 1732 dal Marchese di Santa Barbara su un impianto cinquecentesco, il palazzo conserva resti medievali antecedenti al Mille, tra cui un tratto dell’antica cinta muraria della città. L’edificio è stato dimora del Senatore Gesualdo Libertini e custodisce una stratificazione architettonica e decorativa che attraversa quasi mille anni di storia siciliana.





Il percorso di visita La visita si articola in tre momenti distinti. Si accede attraverso l’ingresso “Castello”, dove archi a sesto acuto e volte a crociera introducono l’anima medievale del palazzo. Si prosegue al Piano Nobile attraverso i cinque saloni di rappresentanza — Salone degli Stemmi, Salone dei Marmi, Salone Giallo, Salone degli Specchi,

Salone Azzurro — ciascuno con una propria identità decorativa e una storia da raccontare.

Tra i dettagli più notevoli: il pavimento in pietra di Comiso sopravvissuto al terremoto del 1693, il pianoforte Gran Coda Pleyel Wolff del 1860 circa (suonato anche da Wagner), la cappella settecentesca e le porte laminate in oro zecchino del Salone Azzurro. La visita si conclude negli ambienti ipogei, dove pietra e silenzio offrono una chiusura scenografica all’intero percorso.

Informazioni pratiche

Date

Sabato 4 aprile · Lunedì 6 aprile · Sabato 11 aprile 2026

Orario Ore 16:00 (durata circa 60 minuti)

Biglietto €10 adulti · €5 ragazzi 13–17 anni

Prenotazione Obbligatoria

Meeting point Base della Scalinata di Santa Maria del Monte, accanto alla Chiesa di San Giuseppe

Ingresso visita Via Bonanno 1, area Carruggi

Accessibilità Ingresso alternativo da via S. Bonaventura 22 con ascensore, su richiesta anticipata

Lingua inglese Disponibile su richiesta con preavviso di 48 ore

Gruppi Contattare palazzospadarolibertini@gmail.com

Dopo la conferma della prenotazione, ogni partecipante riceve una guida PDF con itinerario consigliato per Caltagirone, indicazioni su dove mangiare, dove dormire, consigli sulle ceramiche locali e informazioni pratiche per la visita alla città.





Un’apertura selezionata

Le aperture pasquali di Palazzo Spadaro Libertini non rappresentano un evento di massa, ma un invito a scoprire con lentezza e misura uno dei luoghi più significativi del patrimonio privato siciliano. La dimora, abitualmente chiusa al pubblico, accoglie i visitatori in un contesto intimo e curato, dove storia, arte e bellezza si rivelano con discrezione. Si consiglia di arrivare al meeting point 10–15 minuti prima dell’orario previsto.

CONTATTI PER LA STAMPA

Palazzo Spadaro Libertini

Via San Bonaventura 22, Caltagirone (CT)

Tel. / WhatsApp: +39 371 5655927

Email: palazzospadarolibertini@gmail.com

Luogo: Palazzo Spadaro Libertini, Via Bonanno 1, CALTAGIRONE, CATANIA, SICILIA

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