Cambiamenti climatici. Di Piazza: “indispensabile pianificare per uscire dalla mera gestione dell’emergenza maltempo”

Palermo – “Il nostro primo pensiero va alle vittime in Emilia Romagna ed ai loro familiari, tuttavia siamo in dovere di fare alcune riflessioni relative al territorio siciliano dove l’impatto del maltempo è stato più contenuto. L’isola è estremamente vulnerabile rispetto al rischio idrogeologico e idraulico, per minimizzare il rischio, è indispensabile incrementare l’attività di previsione e prevenzione degli eventi ed avviare alcune specifiche attività”.

Lo scrive in una nota Maurizio Di Piazza, il biologo siciliano membro del Comitato Scientifico del Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi della Repubblica di San Marino, che aggiunge: “Malgrado le ripetute tragedie dovute al maltempo, non sono state ancora avviate le necessarie attività di prevenzione su vasta scala, nella maggior parte dei casi, infatti, le strade cittadine e quelle interne della Sicilia, hanno l’aspetto di strutture “a perdere” su cui non viene effettuata alcuna manutenzione oppure ciò avviene solo in modo tardivo e parziale. Inoltre buona parte delle strade e dei ponti esistenti, furono costruiti in un’epoca in cui non c’erano le attuali condizioni climatiche e non sono quindi idonei a resistere alle sollecitazioni a cui possono essere sottoposti. Alla luce di queste considerazioni – conclude Di Piazza – sarebbe opportuno che la politica modificasse l’approccio al tema della prevenzione delle maxi emergenze, implementando un piano straordinario di monitoraggio ed adeguamento delle infrastrutture ai nuovi bisogni generati dai cambiamenti climatici, andrebbe rivisitato inoltre il quadro normativo regionale e sarebbe infine molto utile la creazione di un osservatorio regionale dedicato alla previsione e prevenzione delle grandi emergenze”.

