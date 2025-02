Per motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà degli Artisti, le date di Acireale (CT) dei Me Contro Te cambiano location e si spostano a CATANIA – PalaCatania. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi. I due show si terranno nelle date già previste: il 3 maggio alle ore 20:30 e il 4 maggio alle ore 15:00.



*Calendario aggiornato

22 MARZO – PALAUNICAL – MANTOVA

28, 29 MARZO – UNIPOL FORUM – MILANO

5, 6 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

12, 13 APRILE – PALACALAFIORE – REGGIO CALABRIA

19, 20 APRILE – PALAZZO DEL TURISMO – JESOLO (VE)

26, 27 APRILE – VITRIFRIGO ARENA – PESARO

3, 4 MAGGIO – PALACATANIA – CATANIA *new venue

10, 11 MAGGIO – PALAPARTENOPE – NAPOLI

17 MAGGIO – INALPI ARENA – TORINO



Info e rimborsi:

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova location. Chi ha acquistato un biglietto NON in platea (Settori Poltronissima Gold, Poltronissima, Poltrona e Vip Pack Poltronissima), riceverà il nuovo posto assegnato sulla e-mail utilizzata in fase di acquisto entro 40 giorni. Chi ha acquistato un biglietto NON in platea (Settore Poltronissima Gold, Poltronissima, Poltrona e Vip Pack Poltronissima) nei punti vendita, può contattare info@vivoconcerti.com per maggiori informazioni.



Chi volesse può richiedere il rimborso entro e non oltre 30 giorni da oggi 20 febbraio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.